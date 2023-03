Cuba es vapuleada por Estados Unidos y dice adiós al Clásico Mundial de Béisbol

La vigente campeona del Clásico, Estados Unidos, sacó su boleto para la final en un partido donde superó a Cuba de principio a fin (14x2).

Ganó: Adam Wainright. Perdió: Roenis Elías. HR: Trea Turner, Paul Goldschmidt, Cedric Mullins.

ALINEACIONES

Cuba

Roel Santos (LF); Yoan Moncada (3B); Luis Robert (CF); Alfredo Despaigne (DH); Erisbel Arruebarrena (SS); Andy Ibáñez (2B); Ariel Martínez (C); Yadir Drake (1B); Yoelkis Guibert (RF).

Estados Unidos

Mookie Betts (RF), Mike Trout (CF), Paul Goldschmidt (1B), Nolan Arenado (3B), Kyle Schwarber (LF), Will Smith (C), Pete Alonso (DH), Tim Anderson (2B), Trea Turner (SS).

ENFRENTAMIENTOS PREVIOS EN CLÁSICOS

Ninguno.

NOTAS AL MARGEN

-Andy Ibáñez es un buen pelotero. Ha vivido la experiencia de ser Grandes Ligas, pero se trata de un jugador que salía de lesión y nunca ha sido un bateador sobresaliente, por lo que no parece que tocara darle los galones de sexto madero en el partido de hoy. ¿Por encima de un ajustado Yadir Drake? No creo. Y en el super importante primer episodio, cuando llenamos las bases sin sacar la pelota del infield, Ibáñez no pudo. Era el momento de justificar esa confianza, y por desgracia no pudo. La cosa no es quién eres ni dónde tú juegas, sino cómo estás.

-Sinceramente, lució (más que apresurada) misteriosa la entrada en escena de Luis Miguel Romero a la temprana altura del tercer episodio. Sabrá Dios qué se buscaba, pero con ello se perdía la posibilidad de que un abridor curtido en el sistema como Elías caminara cuatro o cinco episodios. Tal vez seis. Y Romero no pudo esta vez. Y el agua nos entró por cada poro.

-El resto es humo. Los norteamericanos demostraron su superioridad paso a pasito, respondiendo a los presagios que los dieron junto a Dominicana y Japón como los principales candidatos a la gloria. Mucha gente se ilusionó, pero ellos los bajaron a la tierra con esa fuerza más. Es lo que hay. Bravo por Cuba, que quedó entre los cuatro. Bravo por los estadounidenses, que defenderán su título.

LAS CARRERAS

-1er inning: Alfredo Despaigne recibe boleto e impulsa “de caballito” a Roel Santos. 1x0.

-1er inning: Paul Goldschmidt conecta jonrón con un compañero en el camino. 1x2.

-2do inning: Trea Turner dispara cuadrangular por la pradera izquierda. 1x3.

-3er inning: Pete Alonso pega sencillo que remolca a Nolan Arenado. 1x4.

-4to inning: Tim Anderson se anota fly de sacrificio. 1x5.

-4to inning: Arenado consigue un triple que empuja a Goldschmidt. 1x6.

-4to inning: Arenado pisa el home por la vía del wild pitch. 1x7.

-5to inning: Sencillo de Andy Ibáñez empuja la segunda carrera de Cuba. 2x7.

-5to inning: Imparable de Goldschmidt impulsa dos anotaciones más para Estados Unidos. 2x9.

-6to inning: Trea Turner sopla un cuadrangular que pone marcador de nocao en la pizarra. 2x12.

-6to inning: Mike Trout impulsa a Mookie Betts con un tubey. 2x13.

-8vo inning. Cedric Mullins rubricó un jonrón con las bases limpias. 2x14.

EL MOMENTO CLAVE

Llenar las bases en el primer inning sin out y hacer una sola carrera, dejó un estigma que el equipo después no superó. Primero resultó muy ilusionante, y luego sumamente frustrante. Anticlimático.

LA FIGURA DEL PARTIDO

“Goldy” estuvo imponente con base, hit, jonrón y cuatro remolcadas.

POSITIVO

Conformarse no sirve, pero quedar entre los cuatro tampoco es que esté mal.

NEGATIVO

Yo apoyaba la titularidad de Ariel Martínez, pero en el quinto, con dos hombres en bases y perdiendo por cinco, hacía falta -se imponía- un bateador emergente.

PREOCUPANTE

¿Cuándo se suplirá a la mayoría de los pedantes que hacen la cobertura de los eventos internacionales de pelota en Cuba?

INCOMPRENSIBLE

A menos que mediara una lesión o algo por el estilo, no se entiende la temprana sustitución del abridor Elías con el juego 3x1.

RECOMENDABLE

Aceptémoslo: necesitamos asesoría técnica. Es un problema de humildad elemental.

PRÓXIMO PARTIDO

Para Cuba ya se acabó. Para el Clásico, mañana habrá semifinales entre Japón y México.