Pelotero cubano Yadir Drake denuncia hackeo en su teléfono y extorsión

El pelotero cubano Yadir Drake, jugador profesional en México e integrante del llamado “Team Asere”, denunció haber sido víctima de pirateo en su teléfono móvil y de extorsión.

“Mi gente, me acaban de hackear mis cuentas. Mi información personal está expuesta, datos personales y demás. Me están extorsionando con los datos que pudieron sacar de mi teléfono, ya mis abogados se están haciendo cargo”, dijo Drake.

Al parecer, Drake estaría siendo víctima de algún tipo de extorsión por parte de quienes hackearon su terminal, pero no ofreció más detalles sobre unos hechos que estarían en manos de sus abogados.

Tras su paso por la selección que integró el equipo Cuba, denominado por la propaganda del régimen cubano como “Team Asere”, muchos aficionados reprocharon a Drake y demás jugadores profesionales su acrítica aceptación de la invitación que les cursó la Federación Cubana de Béisbol.

En medio de la polémica causada por este motivo, muchos aficionados cubanos criticaron a los jugadores profesionales su mala memoria o su complicidad con un régimen que utilizó históricamente el deporte para su propaganda, y a los deportistas como soldados al servicio de la llamada “revolución”, impidiendo su desarrollo profesional y su regreso al país en caso de abandonarlo, aplicando a muchos de ellos el calificativo de “traidores”.

Captura de pantalla Facebook / José Raúl Gallego

“El pelotero Yadir Drake (que no vive en Cuba) se pasa unas semanitas viajando y conviviendo con el Team Asere y ahora le hackean sus cuentas. Cuando estas cosas suceden, lo primero que uno tiene que hacer es pensar dónde dejó el teléfono fuera de la vista, quién estaba cerca, si pinchó algún enlace sospechoso”, señaló el periodista José Raúl Gallego en Facebook.

En ese sentido, recomendó a Drake que “le preguntara a los represores de la Seguridad del Estado que viajan con el equipo Cuba” qué pudo haber sucedido. Según Gallego, estos son “especialistas en quitarle teléfonos a los opositores y los activistas y luego hackearles las cuentas”.

“De la mafia, mientras más lejos, mejor. Que lleven carta los demás”, dijo el periodista, sugiriendo que el pirateo de las cuentas del pelotero pudo deberse a alguna acción de los agentes de la Seguridad del Estado que controlan a los jugadores de la selección nacional.

“Hijo, estuviste casi un mes al lado de ‘segurosos’ que le asignaron al equipo, pregúntale a ellos”, le recomendó también otro cubano identificado en Twitter como El Ingeniero.

Otros usuarios le recordaron el video que compartió Drake tras perder 14x2 contra el Team USA, en el cual el jugador se refirió despectivamente a los aficionados cubanos que protestaron contra la dictadura durante el partido de semifinal del V Clásico Mundial de Béisbol.

“Tanto que hablan de Patria y Vida, y si no sé qué, que si la Libertad… Tanto que nos critican a nosotros los jugadores y la falta de respeto de los que estaban en las gradas, tirándole cosas a las esposas y a niños… Y hablan de Libertad. ¿Qué cosa es eso, gente?”, dijo Drake en una directa.

Según el jugador, él apoya a todo el mundo y “no está en nada”, pero “sí tienen que respetar a las familias de los jugadores”.

“Tanto que dijeron que si Otaola, que si era una ‘protesta pacífica’ y le tiraron cosas a las familias. ¿Por qué no comparten eso? Tanto que están hablando de política y esas cosas. Eso es una falta de respeto lo que hicieron. Cada quien con sus cosas y sus políticas. Vayan por ahí, ¡bajando!”, concluyó Drake.

Tras la denuncia del pelotero, un usuario le comentó “Ahora no vayas a decir que el del video que subiste a Facebook no eras tú, o que era un doble tuyo. Pon las prueba de que agredieron a los familiares de los jugadores. Esa curva si está buena, no la del pitcher de los americanos; esa esta chiquita comparada con esta”.

“Claro... si la contraseña era ‘Somos Continuidad’. Estás muy fácil, payaso”; “Mira a ver si vas a la UCI... pa' que las ciberclarias te resuelvan lo de tus datos personales... jj… Ud no representa ni al pueblo cubano, ni a los que tuvimos que irnos de allá… sorry… pero tenía que decírtelo... Ibboru”, le contestaron otros a Drake.

A mediados de marzo, mientras el “Team Asere” se desplazaba en autobús tras vencer a China Taipéi, el capitán Alfredo Despaigne utilizó el teléfono de Drake para cargar contra el relevista Raisel Iglesias, de los Bravos de Atlanta, por sus opiniones críticas hacia la selección nacional.

“El pitcher ese que estuvo aquí en el equipo Cuba y lloró porque le cayeron a líneas. Víctor Mesa le hizo llorar. Mi primo Despaigne le dio una galleta en la guagua y ahora eres el más guapo de las Grandes Ligas”, dijo de Iglesias el slugger del “Team Asere” desde el teléfono de Drake, mientras este se reía a carcajadas de los comentarios de su capitán.