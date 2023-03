Luis Robert regresa a los Medias Blancas tras Clásico Mundial: "Fue muy especial representar a mi país”

De regreso a su equipo de los Medias Blancas de Chicago, el pelotero cubano Luis Robert afirmó que "fue muy especial representar a mi país” en el V Clásico Mundial de Béisbol, donde integró el equipo Cuba.

Bautizada por la propaganda del régimen cubano como “Team Asere”, la selección nacional estuvo conformada por vez primera por jugadores de ligas cubanas y extranjeras, incluyendo las Grandes Ligas estadounidenses, donde se desempeña Robert.

El jardinero de los Medias Blancas, que debutó en julio de 2020 tras firmar un contrato de 50 millones de dólares por seis años, dijo al Chicago Sun Times que el Clásico fue una hermosa experiencia.

“Fue todo lo que imaginé”, dijo Robert, que la víspera se incorporó a la rutina de entrenamiento de su escuadra profesional, con un enfoque centrado en prepararse para una temporada de 162 juegos, en lugar de un torneo intenso.

El cubano piensa estar en la alineación de este jueves durante el entrenamiento, a una semana de celebrar el primer partido de la temporada regular contra los Astros de Houston. Se espera que a lo largo de la jornada también se incorpore su compañero de equipo, Yoan Moncada, otro de los convocados por la Federación Cubana de Béisbol a integrar el “Team Asere”.

"Voy a apegarme a mi rutina", dijo Robert al citado medio. “Haré lo que estaba haciendo antes de ir al torneo: tratar de mantenerme saludable, tratar de fortalecer mi cuerpo. Espero tener una temporada saludable y no tener ningún problema. Hasta ahora me siento bien y no creo que tenga que cambiar nada”.

Robert, quien promedió 385 con el equipo Cuba (27-7; un doble, dos bases por bolas y ocho ponches en seis juegos) compartió sus impresiones sobre su participación con una selección que propició una enardecida polémica entre aficionados cubanos.

Más allá del ámbito deportivo, la sociedad civil independiente y la comunidad cubana en el exilio aprovecharon la visibilidad del evento para denunciar a la dictadura en Cuba, y convocaron a asistir al encuentro en el LoanDepot Park de Miami para manifestarse por la libertad de los prisioneros políticos del régimen totalitario.

“Simplemente se sintió diferente. Estás representando a tu país y sabes que todo tu país te está mirando y apoyándote”, dijo el jardinero. ''Fue la primera vez en seis años que tuvimos este evento. Es simplemente diferente. Los sentimientos al respecto son completamente diferentes… El peso que tienes sobre tus hombros es más grande porque es tu país”.

Vapuleado por el Team USA, el “Team Asere” vivió un partido de semifinal contra su rival histórico para el olvido. Con 14 carreras encajadas frente a dos pobres anotaciones de los cubanos, los peloteros fueron recibidos en La Habana como héroes, desplegando el régimen toda su maquinaria propagandista y chovinista.

“Tienes toda la adrenalina y la presión para ganar”, dijo Robert sin opinar sobre nada más allá de lo meramente deportivo. "La intensidad y la urgencia de los juegos definitivamente me ayudaron".

En relación con la lesión sufrida por Moncada en su encontronazo con el jardinero izquierdo del “Team Asere”, Roel Santos, se pronunció el técnico de los Medias Blancas, Pedro Grifol. "Me dijo que si tenía que jugar, estaba listo para jugar… Quiere empezar a jugar ya. Está en condiciones”, aseguró.

Para Grifol, que jugadores de su equipo hayan participado en el Clásico Mundial fue bueno. “Los muchachos que fueron allí jugaron béisbol duro en un ambiente realmente bueno. Los muchachos que se quedaron aquí tuvieron muchos turnos al bate y obtuvieron tiempo que quizás no hubieran podido obtener si los otros muchachos estuvieran aquí”, concluyó.