Yoan López sobre reglas impuestas por Cuba para el Clásico Mundial: "No permitieron Patria y Vida"

El pitcher Yoan López, lanzador de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, explicó los motivos de su decisión de rechazar la invitación de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) a participar en el V Clásico Mundial, y subrayó la politización como causa de su negativa.

Entrevistado por el cineasta Ian Padrón para el documental Patria y Baseball. 160 años de Pelota Cubana, el diestro de los Yomiuri Giants reveló detalles de la negociación de la FCB con los peloteros profesionales que estuvieron interesados en formar parte del equipo Cuba para ese torneo.

“Nosotros pedimos que respetaran nuestra condición de que no se vinculara el equipo con la política”, explicó López durante la entrevista.

Acorde a su versión, los profesionales pidieron a la FCB que no se politizara la participación de Cuba en el torneo, y que se evitaran todo tipo de mensajes o utilización política de su presencia en la selección nacional.

El propio López creó un grupo de WhatsApp con los jugadores profesionales convocados por la FCB. Según dijo, todos ellos estuvieron de acuerdo en no prestar su imagen para la propaganda y manipulación mediática habituales en el ámbito del llamado “deporte revolucionario”.

“Cuando exigimos eso no tuvimos problemas. Saben cómo pensamos nosotros sobre el sistema… La única respuesta que recibimos fue que no iban a vincular lo político con el deporte… Todos sabemos que cuando se hace el abanderamiento del equipo están los dirigentes y políticos. Y nosotros no queríamos eso”, desveló el lanzador pinero.

Por su parte, la FCB respondió que respetaban las condiciones expresadas por los profesionales, siempre que ellos respetaran las suyas.

“Nos dijeron ‘Ok, lo respetamos si es mutuo. Nosotros no le vamos a imponer a ustedes el Patria o Muerte, pero nosotros no vamos a permitir el Patria y Vida’”. Según Padrón, quizás fue ese acuerdo el que llevó al pelotero Yoan Moncada a declinar hacer comentarios a un periodista en Miami que le preguntó si él era de “Patria y Vida”.

Sin embargo, desde la conformación de la preselección, la maquinaria propagandística del régimen cubano empezó a funcionar y el orgullo inicial por llevar la camiseta con las cuatro letras y la bandera en el hombro, se desvaneció en el caso de Yoan López.

"Yoan López nos informó que agradece pero declina la convocatoria al equipo Cuba al V Clásico Mundial de Béisbol… respetamos su voluntad de centrarse en temas vinculados a su firma con Gigantes de Yomiuri", comunicó la FCB a finales de enero, horas antes de dar a conocer a los 30 jugadores del que luego llamarían “Team Asere”.

Para el realizador Ian Padrón, su documental pretende recuperar el baseball como algo sagrado para la nación, una pasión nacional que ha estado secuestrada por más de sesenta años por un grupo que se ha dedicado a dividir y sembrar cizaña entre cubanos como estrategia política para mantenerse en el poder.

“Se burlaron de lo pactado con los profesionales”, consideró Padrón en una transmisión de sus redes sociales en la que se refirió a la estrategia de “dividir a la población con el baseball, que es sagrado”, para que los ciudadanos no vean cuáles son los verdaderos intereses del poder.

Considerando el “Team Asere” como uno de los nombres más peyorativos que se les pudo ocurrir para bautizar al equipo Cuba, Padrón –gran conocedor del mundo de la pelota cubana y director del conocido documental Fuera de Liga, de 2003- concluyó que lo sucedido con ese equipo se inscribe en ese “experimento del poder para dividir a los cubanos. Un poder que hizo trampas y mintió a los propios peloteros”.