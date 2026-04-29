Del Clásico Mundial al declive: varios jugadores del equipo Cuba sin equipo, lesionados o suspendidos

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Apenas semanas después de que Cuba compitiera en el VI Clásico Mundial de Béisbol 2026, al menos diez de los peloteros que integraron la selección nacional enfrentan situaciones adversas: suspensiones, despidos, lesiones o ausencias por motivos personales, según un reporte de Pelota Cubana.
El caso más resonante es el de Alexei Ramírez, quien dio positivo por dopaje en el Clásico Mundial tras detectársele cuatro esteroides anabólicos —mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol— en una muestra tomada durante el torneo.
La Agencia Internacional de Pruebas (ITA), que gestiona el programa antidopaje de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), notificó el resultado hoy y le impuso una suspensión provisional obligatoria.
La detección simultánea de cuatro esteroides en una misma muestra es considerada inusual y, según la ITA, «sugiere un uso sistemático de estas sustancias».
Ramírez, de 44 años, se había convertido en el jugador de mayor edad en participar en un Clásico Mundial y había regresado a la selección cubana tras más de veinte años fuera de la competencia internacional. El exparador en corto de los Medias Blancas de Chicago tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B.
En el plano de los despidos, Yiddi Cappe fue liberado por los Marlins de Miami el 27 de marzo, pese a haber actuado como intermedista titular de Cuba en el torneo, donde bateó .250 con dos dobles y un triple.
Alexander Vargas corrió igual suerte: fue despedido por los Rojos de Cincinnati ayer, a pesar de registrar un promedio de bateo de .339 en Doble A durante la temporada. Vargas había llegado a Cincinnati en agosto de 2025 tras ser liberado por los Yankees de Nueva York.
Roel Santos también fue despedido, en su caso por los Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Béisbol.
Malcom Núñez se declaró agente libre de Ligas Menores el 5 de febrero sin haber encontrado nuevo equipo hasta la fecha, mientras que Josimar Cousín permanece igualmente sin organización en el béisbol profesional.
Las lesiones completan el cuadro sombrío. Darien Núñez deberá someterse a cirugía y se perderá toda la temporada 2026. Erisbel Arruebarrena no tiene presencia en la Liga Élite cubana por lesión.
Alfredo Despaigne, histórico slugger de 39 años, tampoco aparece en la competencia doméstica, aunque en su caso la razón son cuestiones personales.
Cierra la lista Yoan López, suspendido en México desde agosto de 2025 tras agredir a un árbitro durante los playoffs de la Liga Mexicana con los Algodoneros de Unión Laguna. La sanción, que incluyó multa y exclusión del resto de la postemporada, fue aplicada tras el análisis de videos y el reporte de los árbitros.
La participación cubana en el VI Clásico Mundial fue posible tras meses de negociaciones, con la Federación Cubana de Béisbol confirmando su asistencia en diciembre de 2025.
Cuba fue ubicada en el Grupo A junto a Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia, con la fase de grupos disputada del seis al 11 de marzo en San Juan. Finalmente, el equipo quedó eliminado en la primera ronda, tras computar balance de dos victorias e igual cifra de reveses.
Preguntas frecuentes sobre la situación actual del equipo Cuba de béisbol
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sucedió con Alexei Ramírez tras el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Alexei Ramírez fue suspendido provisionalmente después de dar positivo por cuatro esteroides anabólicos durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) notificó el resultado y la suspensión, subrayando la inusual detección simultánea de múltiples sustancias, lo que sugiere un uso sistemático.
¿Cuáles son las consecuencias para los jugadores cubanos después del Clásico Mundial 2026?
Varios jugadores del equipo Cuba enfrentan situaciones adversas tras el torneo. Algunos jugadores han sido despedidos de sus equipos, otros están lesionados y algunos, como Alexei Ramírez, están suspendidos por dopaje. Además, hay jugadores sin equipo, como Malcom Núñez y Josimar Cousín.
¿Qué ha pasado con Alexander Vargas y Yiddi Cappe después del Clásico Mundial de Béisbol?
Alexander Vargas y Yiddi Cappe fueron despedidos de sus respectivos equipos en Grandes Ligas. Vargas, a pesar de un buen promedio de bateo, fue liberado por los Rojos de Cincinnati debido a errores defensivos. Cappe fue despedido por los Marlins de Miami, aunque fue titular de Cuba en el Clásico.
¿Por qué no logró avanzar el equipo Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El equipo Cuba fue eliminado en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. A pesar de tener un grupo de jugadores con experiencia internacional y en Grandes Ligas, Cuba no pudo avanzar debido a derrotas ante Puerto Rico y Canadá, quedando con un balance de dos victorias y dos derrotas.
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