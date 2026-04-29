Del Clásico Mundial al declive: varios jugadores del equipo Cuba sin equipo, lesionados o suspendidos

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Apenas semanas después de que Cuba compitiera en el VI Clásico Mundial de Béisbol 2026, al menos diez de los peloteros que integraron la selección nacional enfrentan situaciones adversas: suspensiones, despidos, lesiones o ausencias por motivos personales, según un reporte de Pelota Cubana.

El caso más resonante es el de Alexei Ramírez, quien dio positivo por dopaje en el Clásico Mundial tras detectársele cuatro esteroides anabólicos —mesterolona, metandienona, oxandrolona y estanozolol— en una muestra tomada durante el torneo.

Publicación de Facebook/Pelota Cubana

La Agencia Internacional de Pruebas (ITA), que gestiona el programa antidopaje de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), notificó el resultado hoy y le impuso una suspensión provisional obligatoria.

La detección simultánea de cuatro esteroides en una misma muestra es considerada inusual y, según la ITA, «sugiere un uso sistemático de estas sustancias».

Ramírez, de 44 años, se había convertido en el jugador de mayor edad en participar en un Clásico Mundial y había regresado a la selección cubana tras más de veinte años fuera de la competencia internacional. El exparador en corto de los Medias Blancas de Chicago tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B.

En el plano de los despidos, Yiddi Cappe fue liberado por los Marlins de Miami el 27 de marzo, pese a haber actuado como intermedista titular de Cuba en el torneo, donde bateó .250 con dos dobles y un triple.

Alexander Vargas corrió igual suerte: fue despedido por los Rojos de Cincinnati ayer, a pesar de registrar un promedio de bateo de .339 en Doble A durante la temporada. Vargas había llegado a Cincinnati en agosto de 2025 tras ser liberado por los Yankees de Nueva York.

Roel Santos también fue despedido, en su caso por los Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Béisbol.

Malcom Núñez se declaró agente libre de Ligas Menores el 5 de febrero sin haber encontrado nuevo equipo hasta la fecha, mientras que Josimar Cousín permanece igualmente sin organización en el béisbol profesional.

Las lesiones completan el cuadro sombrío. Darien Núñez deberá someterse a cirugía y se perderá toda la temporada 2026. Erisbel Arruebarrena no tiene presencia en la Liga Élite cubana por lesión.

Alfredo Despaigne, histórico slugger de 39 años, tampoco aparece en la competencia doméstica, aunque en su caso la razón son cuestiones personales.

Cierra la lista Yoan López, suspendido en México desde agosto de 2025 tras agredir a un árbitro durante los playoffs de la Liga Mexicana con los Algodoneros de Unión Laguna. La sanción, que incluyó multa y exclusión del resto de la postemporada, fue aplicada tras el análisis de videos y el reporte de los árbitros.

La participación cubana en el VI Clásico Mundial fue posible tras meses de negociaciones, con la Federación Cubana de Béisbol confirmando su asistencia en diciembre de 2025.

Cuba fue ubicada en el Grupo A junto a Puerto Rico, Canadá, Panamá y Colombia, con la fase de grupos disputada del seis al 11 de marzo en San Juan. Finalmente, el equipo quedó eliminado en la primera ronda, tras computar balance de dos victorias e igual cifra de reveses.