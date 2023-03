Denuncian robo de pertenencias en aeropuertos de Cuba

Una cubana residente en Guantánamo denunció haber sufrido dos robos en el mismo mes en aeropuertos de Cuba.

Kirenia Wilson Dias relató que el pasado 4 de marzo viajó desde La Habana hacia Trinidad, y al llegar descubrió que su maleta estaba rota, le cortaron parte del zíper y le robaron cinco mil pesos moneda nacional y un frasco de perfume.

Kirenia le envió un mensaje al ladrón, diciéndole que no le deseaba ningún mal.

Captura de Facebook / Aeropuertos y Vuelos de La Habana Cuba / Kirenia Wilson Dias

"Trato de justificar tu acto de robo con que no tenías nada que darle a tus hijos, y que ese frasco de perfume que fue un lindo regalo de mi esposo lo usas para tus hijos", afirmó, en un post publicado en el grupo de Facebook Aeropuertos y Vuelos de La Habana Cuba.

El segundo robo ocurrió el 14 del mismo mes, a su regreso a Cuba.

"Por segunda vez me rompen mi maleta, maleta que tuve que comprar y por segunda vez me faltaban pertenencias personales. Sé que esto es normal en el aeropuerto de Cuba, pero lo más curioso es que nunca nadie sabe nada, te revisan hasta los dientes, mil cámaras, y no me explico cómo los jefes de cuyo aeropuerto no ven esto. La respuesta sencilla, es que todos son iguales", subrayó.

El tema de los robos y saqueos de los equipajes en los aeropuertos cubanos es viejo, por el cual la Aduana de Cuba ha recibido numerosas críticas a lo largo de los años.

El organismo aseguró el mes pasado que está enfocado en brindar un servicio seguro, ágil y transparente, y que se impulsa la gestión de la calidad de los procesos, para garantizar "la eficiencia en pos de una aduana moderna, segura, ágil y transparente".

Días después, la Aduana compartió en sus redes la actitud de una oficial que le devolvió a una pasajera la suma de 180 dólares, 35 euros y 2,000 CUP, que llevaba guardados en un nasobuco y los había perdido.

En 2019, un cubano residente en Estados Unidos mostró en su perfil de Facebook cómo los aduaneros de la Isla saquean los equipajes de los viajeros.

José Batista Falcón relató que a pesar de haber cerrado bien su maleta, le sustrajeron artículos y él decidió denunciar cómo lo hicieron.

"Los dos zippers estaban amarrados con una cosita plástica, pero en La Habana los ladrones de la Aduana te abren la maleta de esta manera. Con un lapicero te abren el zíper, como ustedes pueden ver, meten la mano y sacan lo que quieran; luego que sacan lo que van a robar, entonces vuelven y corren los dos carritos, los ponen en el mismo lugar, y ya la maleta está cerrada. De esa manera roban en el aeropuerto de Cuba", explicó.