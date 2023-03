Respuesta de madre cubana se vuelve viral: "Nosotros somos del Team Hambre"

Una anciana cubana se ha hecho viral en las redes sociales, gracias a la ingeniosa respuesta que le dio a su hijo, un fanático del béisbol que asegura que él es "team USA".

Yoslin Alemán, cantante del grupo Máxima Alerta, compartió un video en el que se ve explicándole a su madre los diversos team que existen, a propósito del Clásico Mundial de Béisbol, donde el régimen cubano promovió el apodo Team Asere para la selección nacional.

"Está el Team rubio, de Puerto Rico; el Team asere, que es Cuba; el Team plátano, de República Dominicana; el Team samuray, los japoneses, y el Team USA, que soy yo", detalló Yoslin.

Su mamá, con gran sinceridad e ingenio, respondió: "Aquí no hay un tin de aceite, un tin de arroz, no hay un tin de carne. Aquí no hay ni tim-bales. ¿Tú sabes a que team pertenecemos nosotros? Al team hambre. No jodas más".

La publicación en Instagram fue compartida por otros comediantes cubanos como Mónico Pino o Los Pichy Boys.

"Lo subo porque es real", dijo Mónico.

"Este es el único team al que pertenece el pueblo de Cuba, ¡bravo! El humor siempre dando sus latigazos con cascabeles", comentaron Los Pichy Boys.

La originalidad del video muestra la realidad del sufrimiento cubano, muy alejada de lo que promueve su gobierno.

El llamado Team Asere fue el nombre usado por el régimen para bautizar al equipo cubano que asistió al Clásico Mundial. El propio gobernante Miguel Díaz-Canel fue a un acto con un pulóver y una gorra que llevaban escritas las dos palabras.

Por su parte, Yoslin Alemán suele compartir videos graciosos con su madre en su perfil de Instagram.

También se pueden ver en Tik Tok (en la cuenta Yoslin y su mamá), donde muestra todas las ocurrencias de la anciana.