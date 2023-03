Hermana de Chocolate MC en situación de calle en Miami: "No voy a hablar problemas personales en las redes"

La hermana del reguetonero cubano Chocolate MC, Isis Sierra Hernández, volvió a recurrir a las redes sociales para hacer algunas aclaraciones, luego de las reacciones que ha desencadenado una publicación anterior suya en la que pidió ayuda porque estaba viviendo en la calle en Miami junto a sus dos hijos.

En su perfil en Facebook la joven hizo una directa para “aclarar unas cuantas cositas” por única vez porque está “viendo hace rato que hay varias personas, incluso los medios”, que prefirió no mencionar, que están hablando de su situación, pero añadió que “el rating que quieren ganar no se los voy a dar”.

“Así como yo, que salí en las redes sociales pidiendo ayuda, puede haber salido cualquier madre pidiendo ayuda (…) nunca he presumido de que soy la hermana de quien soy”, aseguró en el video sin mencionar de manera directa el nombre de Chocolate.

Isis Sierra aclaró que en su post anterior nunca dijo que era la hermana del reguetonero al pedir ayuda: “Yo hice la publicación diciendo que necesitaba ayuda porque ya no me quedaba más remedio, porque no estoy en mi tierra, porque como todo cubano salí de mi país buscando un futuro mejor, pero el principio en este país, no para mí, para todo el mundo, es difícil”.

La hermana del cantante dijo además que en estos momentos en Miami la situación con los trabajos está muy difícil, pero que seguirá siendo una mujer luchadora como era en Cuba, aunque añadió que no iba a negar que estando en la isla el artista la ayudó muchísimo.

“En ningún momento yo salí pidiendo ayuda y diciendo me pasó tal cosa con mi hermano. No lo voy a decir caballero, porque yo no tengo que estar hablando de problemas personales, no voy a hablar problemas personales en las redes sociales (…) Yo no tengo que hablar mal de mi hermano”.

La joven añadió que su objetivo con la publicación era que la ayudaran a atender los problemas de salud de su niña y a encontrar trabajo para ella y su familia, y a todos los programas que la han contactado aseveró que no dará ninguna entrevista.

Isis compartió que a raíz de esto muchas personas la han ayudado con medicinas, ropa e incluso dinero y agradeció a todos y expresó que espera poder devolverles ese gesto en algún momento.

“Yo vine a este país a ser grande trabajando”, aseguró en una parte de su directa, “basta ya de difamar, yo no voy a a acusar a nadie de difamación porque no tengo tiempo para eso (…) el que quiera ayudar que lo haga de corazón, no quiero llevar esto a más”, agregó.

En el video contó que desde el 17 de marzo estaba en la calle, unos amigos la recogieron y estuvo con ellos dos días, después tuvo que regresar al parque hasta que un tío la llevó para su casa pero es un lugar muy pequeño. El manager de su hermano, Yeyo, también la contactó y le dijo que estaba buscando una solución.

Respecto a la situación de su hermana Chocolate MC publicó en Instagram: “Tener problemas con Isis no lo pensé nunca en la vida. Soy tripolar y hago crisis, consumo más droga que comida”.

Captura Instagram / Chocolate MC

En una de sus historias en esa red social añadió refiriéndose a uno de los temas de su nueva producción discográfica: “A lo Mianamana pa´ mi pura y pa´ mi hermana. Un álbum dedicado a ellas por salir y mira las cosas que pasan a solo 24 horas de salir esta superproducción. A veces pienso que mi vida es una movie”.

Captura Instagram / Chocolate MC

Chocolate logró reunirse con su hermana y sus sobrinos el pasado enero luego de que estos lograran cruzar a Estados Unidos a través de la frontera con México.

