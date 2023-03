Sacerdote cubano pregunta para qué votar: "La cúpula seguirá siendo la misma"

El sacerdote camagüeyano Alberto Reyes Pías cuestionó las votaciones de este domingo en Cuba y reflexionó sobre qué ganarían los ciudadanos si van a las urnas.

"Se acerca un momento que exige de cada ciudadano pensante un '¿para qué?' Se nos ha pedido votar para determinar quiénes llevarán las riendas de este país, pero sólo tenemos acceso a la elección más básica de la pirámide, una pirámide que, además, es de un único color político", dijo a través de una reflexión en Facebook.

Reyes Pías agregó que en estas condiciones, votar significa reafirmar un sistema político que muestra orgullo de su inamovilidad y que constitucionalmente impide cualquier opción política e ideológica que sea diferente.

"Significa además asumir que, si bien podemos cambiar los elegidos en la base, de algún modo “milagroso” la cúpula seguirá siendo la misma y, si cambia, no será por efecto de la voluntad popular", acotó.

El líder religioso recordó que independientemente del número de personas que vote, el gobierno comunista le ofrecerá al pueblo una continuidad de lo que ya tienen.

"¿Para qué ejercer en estas condiciones el derecho ciudadano al voto? Las respuestas pueden ser varias", aseveró.

Entre ellas está la de vestir de democracia un teatro; tranquilizar los miedos; evitar ser marcado socialmente o sobrevivir en medio de tantas penurias.

Pero también hay motivos para no votar, y según el sacerdote católico Reyes Pías, una de las razones puede ser declararse pacíficamente en contra de una sola línea de pensamiento

"Podría ser para decir que sí quiero un cambio y que no estoy de acuerdo con una 'continuidad'. Podría ser para declarar que no me parece bien elegir sólo a nivel 'de base', y que quiero poder votar directamente a los que pienso que deben administrar el país. Podría ser para declarar que estoy cansado de que jueguen con el presente y el futuro mío y de mis hijos, que estoy harto de que humillen mi inteligencia con distracciones que no cesan mientras el tiempo pasa y la vida se evapora en una rutina de supervivencia y precariedad. Podría ser para decir desde el silencio que me niego a seguir siendo una pieza manipulable de un sistema al cual no le importo", abundó.

Por último recordó que cada persona puede elegir libremente qué hacer, pero incitó a que los ciudadanos tomen sus decisiones tras realizar un ejercicio de pensamiento, "esa capacidad grandiosa que se nos ha dado".

A pocas horas de que abran los colegios electorales en Cuba, organizaciones de la sociedad civil independiente han denunciado diferentes acciones represivas y anticonstitucionales de organismos estatales y del gobierno.

Activistas y opositores son impedidos de salir de sus casas, presión a trabajadores estatales para que vayan a votar el domingo, acciones desestabilizadoras en redes sociales, entre otras, es lo que ha caracterizado este proceso electoral, que gobiernos democráticos como Estados Unidos han calificado como antidemocráticos.

Muchos ciudadanos han demostrado su intención de no votar por los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, independientemente de las campañas oficialistas.

.