Piden ayuda para anciano postrado y en extrema pobreza en Villa Clara

Una cubana difundió un desesperado pedido de ayuda en las redes sociales para que las autoridades asistan a un anciano postrado y que sobrevive en condición de extrema pobreza en Villa Clara.

“Confieso que estoy llorando, acudo a las redes sociales para que los involucrados en ayudar, a los que le pagan para eso, se ocupen. Este hombre está postrado en una cama donde la pobreza impera, su casa se moja y en cualquier momento puede colapsar”, escribió en Facebook María Pérez, en una publicación donde se incluyeron imágenes estremecedoras que atestiguan la difícil situación que padece David Machado Rojas.

“Yo he ayudado en lo posible a través de mis sobrinas y hermana, ahora ya no tengo como tender la mano. Autoridades, hagan algo para ayudarlo... No voy a guardar silencio, este hombre muere cada día sin ayuda...”, agregó.

La periodista Annarella Grimal precisó que el anciano, que vive en Salamina, carretera a Camajuaní, kilómetro 15, está desnutrido y necesitado de medicamentos e insumos.

En un país con un elevado índice de envejecimiento, en medio de la escasez de alimentos y la crisis económica, cada vez resultan más comunes los pedidos de ayuda para ancianos desvalidos que el Estado ha dejado a su suerte.

El pasado sábado, el cubano Yunier Zapata, vecino de Holguín, pidió ayuda para su madre, que padece Alzheimer y no cuenta con recursos económicos y financieros para subsistir.

“No tengo medicinas, ni comida para darle, yo quisiera trabajar, pero imagínate soy solo con ella, no puedo trabajar”, escribió Zapata en un grupo de Facebook.

La señora cobra una pensión de 1,500 pesos, insuficiente para pagar las medicinas y la comida que necesitan.

Zapata explicó que no tiene fogón para cocinar y debe elaborar los alimentos con carbón, el refrigerador se le rompió en uno de los apagones y además entraron a robar en su casa y le robaron el televisor.

El hijo de la señora dijo que hasta hace poco la llevaba a su trabajo, pero se lo impidieron y por tanto tuvo que renunciar y dedicarse a cuidarla.

La pasada semana el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al gobierno por abandonar a una mujer y su madre, residentes en Songo-La Maya.

“Vive quejándose día y noche de dolor. Ya no sé qué voy a hacer con la situación que tiene. Estoy al punto de quitarme la vida por verla con tanto sufrimiento y tantos dolores sin un medicamento”, explicó a través de un video Joaquina Rodríguez Vera.