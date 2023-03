Identifican a tirador que asesinó a tres niños y tres adultos en escuela de EE.UU.

El tirador que asesinó a tres niños y tres adultos en escuela de Estados Unidos fue identificado por las autoridades de Nashville, según medios locales.

Audrey Hale, de 28 años, fue identificada como la sospechosa del tiroteo ocurrido en la escuela privada presbiteriana Covenant School de Nashville, apuntaron en la tarde de este lunes autoridades locales a NBC News.

Hale residía en Nashville y entró a la escuela donde disparó a mansalva a niños y adultos con dos rifles de asalto y una pistola para luego enfrentarse a cinco agentes de la policía que la ultimaron, comentó al citado medio en conferencia de prensa el jefe de la policía metropolitana de Nashville, John Drake.

Drake comentó, además, que un coche cercano al lugar del tiroteo los ayudó a identificarla y que Hale entró a la escuela una entrada lateral, ya que las puertas principales suelen estar cerradas.

También informó que Hale asistió en algún momento a la Covenant Scholl, pero aún no estaba claro en qué año o años pudo haber asistido.

Dijo, además, que según el perfil en línea de Hale, ella trabajaba en la ilustración comercial y el diseño gráfico y que se identificaba como transexual.

Asimismo, apuntó, que ella no tenía antecedentes penales y que sus investigadores están trabajando en un posible motivo, pero que aún no es concluyente por lo que no dio detalles sobre este.

"Tenemos algunos escritos que estamos revisando que pertenecen a esta fecha, el incidente real", dijo el jefe de la policía metropolitana de Nashville, quien aseguró, que también tienen “un mapa dibujado de cómo iba a ocurrir todo esto".

"Ahora mismo hay una teoría de la que quizá podamos hablar más adelante, pero no está confirmada", dijo Drake.

A la pregunta de los medios de que si la identidad de Hale podría haber influido en el móvil del asesinato, Drake respondió que “hay alguna teoría al respecto, estamos investigando todas las pistas".

Hale fue abatida por los agentes de policía este lunes a las 10:27 AM (hora local), dijeron las autoridades.

El jefe Drake elogió a sus agentes por enfrentarse inmediatamente al tirador y aseguró que “podría haber sido mucho, mucho peor".

Este lunes, tres niños y tres adultos resultaron víctimas del tiroteo ocurrido dentro del Colegio Presbiteriano de la Alianza, un centro privado de educación infantil y de enseñanza primaria de Nashville.

El portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, Don Aaron, dijo en una conferencia de prensa, difundida por CNN, que los tres estudiantes y los tres adultos habían sido heridos de muerte dentro de la escuela.

Además, apuntó que el ataque fue perpetrado por una mujer que "parece ser adolescente", aunque más tarde se confirmó que era una joven adulta de 28 años.

Los tres niños fueron declarados muertos tras su llegada al hospital, comentó el Monroe Carell Jr. Children's Hospital de Vanderbilt, refirió, además, el citado medio.

Aunque no se precisan cifras de heridos, el Departamento de Bomberos de Nashville aseguró que hubo varias personas atendidas tras este incidente y que todos los hospitales de la zona estaban en alerta.

También la policía instaló un punto de encuentro para víctimas y familiares en la Iglesia Baptista de Woodmont, en el 2100 del bulevar de Woodmont, para más información y detalles sobre esta tragedia.