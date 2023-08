Cubana narra momentos de angustia tras alarma desatada por posible tiroteo en escuela de Hialeah

Una cubana cuya sobrina estaba en el interior de la Hialeah Senior High School durante la alarma desatada por posible tiroteo el pasado viernes 25 de agosto, relató en redes sociales la inmensa angustia que ella y sus familiares vivieron durante esas horas de incertidumbre en que los menores estuvieron acuartelados en la escuela.

En Tik Tok la usuaria marinievesp89 explicó que le empezaron a llegar muchos mensajes al celular que no vio hasta que su madre la llamó para avisarle que mirara urgente el teléfono.

"Tenía muchos mensajes de mi sobrina diciéndome 'tía, por favor, estoy asustada, dicen que hay un shootter aquí en la escuela, nos están evacuando, no han encerrado en un closet de un aula", cuenta la mujer, quien precisó que de inmediato varios familiares se acercaron a la escuela.

Cuenta que al llegar al centro escolar se encontraron un ambiente muy tenso, discusiones de padres con policías, de padres con padres y una gran aglomeración de personas.

Relata que aunque los agentes trataban de quitar preocupación a los familiares diciéndoles que se trataba de una falsa alarma, la preocupación no se les iba porque pasaba el tiempo y los niños seguían encerrados.

Marinieves dice que cuando más se asustó fue cuando su sobrina le escribió que habían oído un grito fuera, lo que desencadenó que varios menores se pusieran a llorar dentro del closet en el que estaban encerrados.

"Fue una confusión muy grande, todo el mundo estaba super asustado. Si mi sobrina se demoraba un poquito en escribirme, enseguida me daba taquicardia", asegura la testigo del complicado incidente.

Finalmente empezaron a dejar entrar a los padres de diez en diez. Según el testimonio de Marinieves, unos niños salían llorando y se abrazaban a sus papás, pero otros salían incluso riéndose.

"Esperemos que este curso no pase nada malo, que los niños estén seguros en las escuelas. Esperemos que no pase nada más. Yo sé que eso a veces en las escuelas pasa y al final no es nada, gracias a Dios, pero siempre uno tiene temor", concluyó.

El pasado viernes, según las autoridades, la policía recibió una llamada sobre un posible tiroteo en Hialeah Senior High School alrededor de las 12:30 pm.

El sargento de la policía de Hialeah, José Torres, dijo en declaraciones recogidas por la prensa local que los oficiales de policía de Hialeah y Miami-Dade respondieron a la escuela en 251 E. 47th St. y bloquearon la entrada al campus mientras investigaban.

Posteriormente se determinó que la llamada era una broma de swatting.

Swatting es la acción o práctica de hacer una llamada de broma a los servicios de emergencia en un intento de provocar el envío de un gran número de agentes de policía armados a una dirección en particular.

Torres instó a los padres a hablar con sus hijos e informarles de las graves consecuencias que tienen esas llamadas telefónicas. El incidente no generó detenciones.

En f2018 el estado de Florida vivió un grave tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, en el condado de Broward.

El 14 de febrero de 2018, Nikolas Cruz -entonces de 19 años- entró a su antigua secundaria con un rifle semiautomático y disparó 140 balas en siete minutos. El saldo de la masacre fue la muerte de 14 estudiantes de entre 14 y 17 años, y tres profesores. Otras 17 personas resultaron heridas durante el tiroteo.