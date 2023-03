Seguridad del Estado cita a activista católico Dagoberto Valdés

El activista católico Dagoberto Valdés Hernández, del Centro de Estudios Convivencia (CEC), fue citado por la Seguridad del Estado de Pinar del Río para un interrogatorio este miércoles en la mañana.

"Me ha citado el oficial Orestes, de la Seguridad del Estado, para mañana a las nueve de la mañana, en el Departamento Técnico de Investigaciones, en el kilómetro 4 y medio, de la carretera a San Juan", escribió el martes en Facebook.

Aunque Valdés Hernández no especificó los motivos expresados por el oficial de la Contrainteligencia para este interrogatorio, es de suponer que está relacionado con sus actividades opositoras y publicaciones en redes sociales.

No es la primera vez que Valdés Hernández es interrogado por sus actividades e, incluso, ha sufrido otros tipos de represión, como estar sitiado en su vivienda por efectivos del Ministerio del Interior (MININT).

En diciembre de 2022, la Seguridad del Estado lo sometió a un interrogatorio junto al también activista de CEC Yoandy Izquierdo Toledo, para conocer detalles de su visita a España y continuar los estudios del Doctorado en Humanidades que reciben en la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid.

"Aun cuando dijeron que era una 'entrevista de rutina' con todas las personas que viajan, el CEC considera que continúa el hostigamiento hacia sus miembros", dijeron a través de un comunicado.

Meses antes Valdés Hernández denunció que dos hombres, vestidos de civil, se posicionaron frente a su vivienda y le impidieron salir a la calle.

Dagoberto Valdés Hernández (Pinar del Río, 1955) es ingeniero agrónomo de profesión. Dirigió la revista Vitral y actualmente dirige la revista digital Convivencia. También es ensayista y editor de publicaciones socioculturales.

El CEC es un think tank independiente en Cuba, que se presenta como un espacio plural e incluyente, independiente, no partidista y no lucrativo, de la sociedad civil cubana. Sus objetivos son inspirar, crear y difundir, ideas y soluciones a través de sus estudios de prospección estratégica y de iniciativas de formación ética y cívica.