¡Ya está aquí! Nicky Jam se estrena en el regional mexicano con "Como el viento" junto a Luis R. Conriquez

No hay género musical que se le resista a Nicky Jam, que a lo larga de su extensa carrera en la industria ha demostrado su versatilidad cantando sobre diferentes ritmos y sonidos. Bachata, dembow, rap, reguetón, baladas son algunos, pero hasta ahora, había uno que no había incursionado: la música regional mexicana, un estilo en el que acaba de estrenarse junto a Luis R. Conriquez.

Los dos artistas se unieron para una colaboración titulada "Como el viento", una fusión de regional mexicano con sonidos urbanos que aterrizó en Youtube en compañía de su propio videoclip grabado en Miami. Un tema en el que el mexicano y el estadounidense de orígenes puertorriqueños hablan de una desilusión amorosa.

"Pero ahí voy como el viento, decidido a buscarte hoy pierdo el orgullo voy detrás de tus besos, seguiste tu camino pero me opongo a no mirarnos de nuevo. Me hiciste jaque mate y no es ajedrez este juego", canta Nicky Jam en uno de sus versos del tema, que ha sorprendido a los incondicionales del reguetonero.

"Nunca me imaginé esta unión única, qué duro", "¿Quién iba a pensar que algún día se unirían estos géneros? Chulada de canción", "Nunca esperé que Nicky quedará tan bien en una canción como esta", "Mi Nicky nunca me decepciona su voz le queda a todo", "Qué belleza de canción", "No me espere un feat así y con Nicky Jam pero suena bien" o "No esperaba esta colaboración", son algunos de los mensajes que se leen debajo del audiovisual.

Esta canción, que está disponible en el canal de Youtube de Kartel Music, llega apenas unos días después del 42 cumpleaños de Nicky Jam. Una nueva edad a la que llega el artista urbano con muchos proyectos más allá de la música, feliz y agradecido por una vida increíble.

¿Qué te parece lo nuevo de Nicky Jam con Luis R. Conriquez?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.