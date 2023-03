Denuncian inacción de la policía tras brutal golpiza a un anciano en Camagüey

Una cubana denunció la inacción de la policía luego de varios meses de que su anciano padre fuera brutalmente golpeado en Camagüey.

La internauta Lisbel Vena contó en Facebook que su padre, de 68 años, fue víctima de una golpiza en el municipio Vertientes que le provocó una herida de cinco centímetros de largo y dos de profundidad; otra de nueve de largo e igual profundidad que le afectó la fosa nasal; además, el agresor lo golpeó con una silla y una cabilla por la cabeza.

Captura de Facebook / Lisbel Vena

Según denunció en Facebook, el 8 de marzo se cumplieron tres meses del ataque y todavía el 20 estaba suelto el victimario pues la policía no ha actuado para aprehenderlo.

Captura de Facebook / Lisbel Vena

"Mi papá está vivo de milagro y allí anda trabajado como le ha dado la gana, el día 8 va a ser 3 meses, eso le dejó secuelas, por las cuales mi papá tiene una bola que posiblemente haya que operar pues el ojo le lagrimea y le duele y tiene ese lado entumecido", escribió desesperada la mujer en una publicación a finales de febrero.

También reveló que las veces que ha reclamado a la policía la han maltratado.

"Los voy a demandar y ya fui a la fiscalía general, pero ahora voy al Consejo de Estado, a atención a la ciudadanía y al consejo supremo y, si es necesario ir hasta la casa de nuestro presidente, lo voy hacer, porque esto no se va a quedar impune", agregó.

Más de tres meses han transcurrido de la agresión y las autoridades no han tomado cartas en el asunto.

Decenas de foristas conocidos de la autora del post exclamaron con sorpresa que el padre, identificado como Julio, era una persona buena y tranquila.

"No es justo que esté pasando lo que está pasando por un basura que vino a estropearle la vida y las leyes que no hacen su trabajo como tienen que hacerlo en qué han convertido a nuestra Cuba, es un vandalismo y no se hace lo correcto", expresó una persona.

Hasta el momento no han trascendido detalles de la golpiza ni las causas por las que se produjo.

Los comentaristas de la publicación coincidieron en que la impunidad reina en Cuba mientras el índice de delincuencia aumenta, como se aprecia en las noticias recientes que han trascendido sobre delitos de este tipo.

Este mes, un campesino residente en el municipio de Sibanicú, en la provincia de Camagüey, fue asesinado a machetazos y su cuerpo escondido dentro de un saco en el baño de su vivienda.

En febrero, Yudel López Álvarez, un cubano de 41 años fue asesinado y luego descuartizado para robarle un triciclo eléctrico en la provincia de Camagüey.