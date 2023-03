Bad Bunny recibe premio por su apoyo a la comunidad LGTBQ

Bad Bunny acaba de sumar un nuevo reconocimiento a su lista de premios al ser galardonado en la 34ª edición de los Premios Anuales de Medios GLAAD (Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación) con el Premio Vanguard por usar su voz y plataforma para apoyar a la comunidad LGBTQ.

El artista puertorriqueño estuvo presente en la gala celebrada este jueves 30 de marzo en Los Ángeles, donde recibió la estatuilla de manos de su compatriota Ricky Martin.

Al recoger el premio, el intérprete de "Yo perreo sola" agradeció este reconocimiento y todo el apoyo que ha recibido de parte de la comunidad LGBTQ.

"Creo que seguir mi corazón es lo que me ha llevado a donde estoy, es lo que me ha llevado a estar aquí recibiendo este premio rodeado de tanta gente linda. Cuando tú tienes un buen corazón y cuando das amor, eso es lo que recibes", dijo el reguetonero al recibir el Premio Vanguard, un galardón que también han recibido en otras ediciones personalidades como Beyoncé, Jennifer Lopez o Britney Spears.

Desde la organización de GLAAD resaltaron que Bad Bunny utiliza "su arte para hablar poderosamente como un aliado de las personas transgénero y promover la igualdad para la comunidad LGBTQ, llevando su propia voz a la vanguardia para ayudar a otros a verse a sí mismos en el mundo". Recordando el homenaje que le hizo a Alexa, una mujer trans asesinada en Puerto Rico, a modo de protesta durante una actuación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon al llevar una camiseta que decía: "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda". Un look que completó vistiendo una falda.

También destacaron su papel en las protestas que hubo en Puerto Rico en 2019 para pedir la renuncia de Ricardo Rosselló, exgobernador de Puerto Rico y la adaptación que planea producir para Netflix de la novela Ambos mueren al final, que cuenta con una historia latina queer.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.