Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa lanzan videoclip de "Leyenda viva" filmado en Cuba

A solo cuatro horas de haber estrenado su colaboración “Leyenda viva”, Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa han lanzado el videoclip de este tema, que en parte fue filmado en Pinar del Río, Cuba.

En el audiovisual el rapero neoyorquino, vestido como los campesinos de la isla, aparece cortando caña, en los cultivos de tabaco, usando una yunta de bueyes, conduciendo un carretón de caballo, bañándose en un río y recorriendo las calles de esa provincia con la bandera cubana sobre los hombros.

Los pobladores de Viñales también son protagonistas del video, pues Tekashi trata de recrear esa vida familiar en el campo en condiciones humildes que son parte de su pasado y de la realidad de muchos cubanos.

Mientras Tekashi reparte dólares entre los residentes de la occidental provincia, la letra de la canción va haciendo una especie de viaje por la vida del cantante estadounidense, de ese niño que no tuvo en su infancia ni siquiera juguetes y andaba descalzo, hasta el conocido cantante que es hoy.

“Antes me sentía el dueño de todo, ahora soy el mismo bobo con dinero y fama / Ahora me miran los que ayer no me miraban, ahora me tiran los mismos que me ignoraban / Antes perdía, nunca ganaba, y ahora en este juego soy la ficha que faltaba”, dice una parte de la canción.

En otros momentos del video aparecen Lenier y Tekashi cantando juntos, y en Instagram el cantante y compositor cubano expresó que es un orgullo compartir esta canción con él.

El rapero estadounidense aseguró que ambos están haciendo historia con esta canción, y son muchas las imágenes que han circulado en redes de esta segunda visita del artista a la isla.

Tekashi causó muchísimo revuelo entre los vecinos de Pinar del Río desde su llagada, y fueron cientos de dólares los que repartió entre los pobladores de esa localidad durante la grabación del videoclip.

