Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa estrenan "Leyenda viva", su primera colaboración con emotiva letra

¡Ya está aquí! La canción que une por primera vez a Tekashi 6ix9ine y el cantante cubano Lenier Mesa era uno de los estrenos más esperados desde que pudimos escuchar un fragmento de cómo suena su colaboración juntos durante el rodaje del videoclip, grabado en Cuba.

Un tema titulado "Leyenda Viva", que ya está disponible en las plataformas digitales como Youtube y Spotify, en el que los dos artistas comparten sus humildes orígenes con el mundo, recordando lo importante de no olvidar de dónde se viene.

"Sufrir me tocó a mi en esta vida. Llorar cuando ni lágrimas tenía. Pero siempre supe que mi suerte llegaría, el chamaquito del barrio, la leyenda viva", canta el intérprete de "Me quedaré contigo".

Mientras, el de "Gooba" dice en uno de sus versos: "Cuando no había pan para desayuno, me conformaba, cuando no había carro, caminaba. Antes me sentía el dueño de todo, ahora soy el mismo bobo con dinero y fama".

Por ahora, el tema aterriza en las plataformas sin su videoclip correspondiente, pero se sabe que Daniel Hernández (nombre real del rapero de neoyorquino de orígenes mexicanos) grabó algunas escenas del clip en las calles de Pinar del Río bajo la dirección del cubano Pepe Salom, con el que ha trabajado codo con codo en la producción de este audiovisual.

El rapero aseguró que van a hacer historia con esta producción audiovisual en un clip que colgó Pepe Salom en su perfil de Instagram, sin terminar de desvelar cuando podremos ver el resultado de su trabajo conjunto en Cuba.

Tampoco se sabe cuanta participación tendrá el cantante cubano Lenier Mesa en el videoclip, ya que solo se ha visto a 6ix9ine grabando el vídeo en Cuba. Pero en julio del año pasado los dos cantantes estuvieron juntos en el estudio de grabación, dando seguramente forma a la canción que por fin podemos escuchar completa: "Leyenda Viva".

¿Qué te parece la unión musical entre los dos artistas?

