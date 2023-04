Gerard Piqué asegura que no le importan las críticas de los fans de Shakira: "No los conozco de nada"

Gerard Piqué ha dejado muy claro que no le importa la avalancha de críticas que ha recibido de los fans de Shakira luego de que ambos se separaran y saliera a la luz su relación con Clara Chía.

En un intercambio con Gerard Romero para el programa “Jijantes”, el ex futbolista planteó su punto de vista sobre el valor que las figuras públicas le dan a los criterios de las personas, y a su juicio no hay que preocuparse por lo que la gente opina o no opina, sobre todo cuando ya saben quién eres.

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que he pasado el año pasado, mi ex pareja es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, dijo Piqué.

Sin embargo, sus declaraciones no quedaron allí y fue todavía más allá: “No me importa nada, de verdad es cero, porque no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú están ahí, no tienen vida…”.

El ex defensor del Barcelona reiteró que no le debe dar importancia a sus críticas porque “no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, y añadió que esta forma de ver el asunto es mentalmente muy sano, y por el contrario si haces caso a cada comentario estás muerto.

“Cuando ven que es indiferente ahí es cuando se matan de rabia (…) En el momento en que os preocupáis, han ganado (…) Que les den por el c*, vive tu vida”, dijo entre risas Piqué.

Estas declaraciones de la ex pareja de la colombiana llegan pocas semanas después de que rompiera el silencio sobre la canción de Shakira y Bizarrap y solo dijera “somos padres tenemos que intentar proteger a los hijos".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.