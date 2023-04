Shakira se despide de Barcelona: “La ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”

La cantante colombiana Shakira dedicó unas palabras de despedida a Barcelona, la ciudad en la que aprendió “que sin duda la amistad es más larga que el amor”.

Este domingo, la cantante abandonó la ciudad condal rumbo a una nueva vida en Miami, junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, luego de su ruptura con el exfutbolista catalán Gerard Piqué

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, comentó al respecto en el post de despedida que colgó en sus redes sociales.

Shakira quiso agradecer a todos los amigos que deja en Barcelona, luego de más de una década residiendo en la ciudad.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona (…) Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer” comentó

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, concluye el post.

La cantante había sido captada en la mañana de este domingo en el Aeropuerto del Prat, en Barcelona. Shakira dijo “gracias”, sonrió y se despidió de los periodistas españoles que estaban en el aeropuerto, llevando de la mano a sus dos hijos.

Tras separarse del futbolista catalán, la estrella de la música latina tiene intención de fijar residencia en Miami.

En noviembre pasado, la de Barranquilla y Piqué firmaron ante el juez todos los puntos de su acuerdo de separación. La única incógnita que quedaba por resolver era la fecha exacta en la que la artista de 46 años se mudaría con sus hijos a Miami.

Este domingo 2 de abril se despejó la incógnita y Shakira partió definitivamente a su nueva vida en Miami junto a Milan y Sasha, quienes comenzarán las clases en su nuevo colegio de Estados Unidos el próximo 11 de abril.

Los hijos de la cantante han sido matriculados en el exclusivo Miami Country Day, un prestigioso centro educativo fundado hace casi un siglo (1938) y considerado como uno de los veinte mejores que hay en el estado de Florida.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.