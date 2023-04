Anciano con cáncer no puede ser operado en Villa Clara por falta de especialistas

Anciano con cáncer de Villa Clara Foto © Ana Mary Figueroa / Facebook

Un anciano cubano con cáncer en la mandíbula, no puede ser operado en Villa Clara por falta de médicos maxilofaciales para poder operar en la provincia.

El enfermo, de 85 años, acudió en enero al hospital por un bultito debajo de la mandíbula izquierda, y tras recibir el diagnóstico, le dijeron que no podían operarlo por falta de especialistas.

Su sobrina, Ana Mary Figueroa, relató en su muro de Facebook que al acudir a la dirección de salud provincial el doctor Celestino les dijo a sus hermanos: "Imagínense, el imperialismo yanqui nos ha robado nuestros talentos, además, por más oscura que sea la noche siempre va a amanecer".

Ana Mary recordó en su post que si no hay médicos para atender a la población es porque muchos están cumpliendo misiones en el extranjero, en una forma de esclavitud moderna que le reporta a la dictadura grandes dividendos, mientras otros ejercen otras actividades más lucrativas.

Captura de Facebook / Ana Mary Figueroa

"Un médico especialista gana alrededor de 5,000 cup, mientras un policía, que la mayoría de las veces no tienen ni un 9no. grado de escolaridad, gana sobre los 10,000 cup. Pero claro, un médico sólo puede salvar vidas, pero un policía, si es medio tonto mejor, puede reprimir, puede incluso matar y eso es más necesario para el régimen que tener disponibles los médicos a los que se les pague adecuadamente: médicos satisfechos que no tengan necesidad de cambiar su profesión, médicos que al mirar sus pacientes no tengan que decirles que no tienen los medicamentos necesarios ni tan siquiera materiales de curación...", detalló.

"Esto no es culpa del imperio, es culpa absoluta del mal gobierno, de la ineptitud de sus dirigentes. Lo que pasa con mi tío es una constante en los hospitales de todo el país, porque los cubanos de a pie se han convertido en desechables", lamentó.

El Gremio Médico Cubano Libre reveló que más tres millones de intervenciones quirúrgicas no han podido ser realizadas por falta de especialista y personal de salud calificado, "una situación reiterada que la dictadura justifica con el "robo de talentos".

"Ay, Cuba, no hay médicos para operarte y el desgobierno los vende al extranjero", cuestionó.

La organización compartió en su Facebook la queja de Ana Mary, así como una información de la propia dirección de salud provincial de Villa Clara, que expone con orgullo en sus redes que actualmente más de 30,407 profesionales de la salud cubana laboran en 66 naciones.

Captura de Facebook / El Gremio Médico Cubano Libre

"Así anda la cosa por la impotencia médica castrista, mientras Cuba vende servicios médicos y profesionales de la salud al exterior, los cubanos en la Isla están totalmente desatendidos", criticó.

La semana pasada, una madre cubana denunció la falta de especialistas en cirugía maxilofacial en el hospital pediátrico de Holguín, adonde tuvo que llevar a su hija.

Mailín Sánchez relató que llevó a su niña al centro luego que esta se cayera y se hiciera una herida en el mentón. Como no había ningún especialista, dos estudiantes de medicina se encargaron del caso.

Cuando una de ellos empezó a suturar a la niña, Sánchez notó que no estaba lo suficientemente preparada. Tuvo que decirle incluso que lo estaba haciendo mal, pedirle que parara y comenzara de nuevo, hasta que ella misma la ayudó para que pudiera realizar mejor la intervención.

"Casi le cojo los puntos a mi hija, de no ser así, era un desastre", escribió.