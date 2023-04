Shakira, desahuciada por el padre de Gerard Piqué: Tenía un plazo para abandonar la casa de Barcelona

Tras 10 años viviendo en Barcelona, Shakira ha cerrado ese capítulo de su vida en la ciudad española al mudarse a Miami con sus hijos. Un viaje que realizó este fin de semana para empezar una nueva etapa después de que el año pasado pusiese fin a su relación con Gerard Piqué.

La marcha se había retrasado por la salud del padre de la cantante colombiana, que el año pasado sufrió varias complicaciones que impidieron pudiera viajar con el resto de la familia hasta la Ciudad del Sol. Pero ahora se conoce que la nueva fecha de su partida no ha sido siquiera decisión de la artista, sino de la familia de su ex.

Según informan en La Vanguardia, bajo el titular "Shakira ha sido desahuciada por el padre de Gerard Piqué", la cantante colombiana no ha tenido más remedio que abandonar el que ha sido su hogar por una década después de que recibiese una carta firmada por el padre del exfutbolista, Joan Piqué, para conminarle a abandonarlo antes del 30 de abril.

El diario explica que después de que Shakira y Piqué rompiesen, la mansión en la que vivieron durante su romance pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL, sociedad en la que figura como administrador Joan Piqué.

Precisamente él, como administrador, firmó una carta diciéndole que tanto ella como sus padres tenían que abandonar la residencia familiar en la que estaban viviendo en Barcelona antes del 30 de abril o debería hacer frente a una indemnización, según el contrato de compraventa.

Esto lo conoció la intérprete de "TQG" al volver de Nueva York, a donde fue para actuar en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon junto a Bizarrap, y explicaría su repentina partida hacia Miami mientras sus padres, Nadia Ripoll y William Mebarak, todavía continúan en España a la espera del visto bueno por parte de los médicos para que el padre de la artista pueda volar.

Mientras la cantante sobrevolaba el Atlántico, escribió una conmovedora carta despidiéndose del que ha sido su hogar durante los últimos años.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!", dijo Shakira.

