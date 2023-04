Más de 60 horas esperando una ambulancia para anciano con accidente cerebro vascular

Un ciudadano cubano denunció la espera de más de 60 horas para que una ambulancia trasladase a un anciano que sufrió un accidente cerebro vascular en La Habana, con la repercusión que ello supone para su recuperación.

“Ya son 60 horas que no aparece la ambulancia del SIUM para trasladar a mi suegro para hacerse el TAC; después de su accidente cerebro-vascular, desde el [hospital] Clínico Quirúrgico hasta el Calixto García”, denunció este lunes Carlos Rodríguez en su página de Facebook.

Captura de pantalla Facebook / Carlos Gens

El baterista y director del conocido grupo de rock Gens había publicado anteriormente un post en el que informaba del accidente sufrido por su suegro, Jorge Triana, y las 36 horas de espera que llevaba la familia para trasladarlo de un hospital a otro en la capital cubana.

“Mi suegro, Jorge Triana, ha sufrido un accidente cerebro vascular y lleva más de 36 horas esperando ser trasladado por el SIUM desde el hospital Clínico Quirúrgico hasta el Calixto García, para poderse determinar en el TAC si tiene un derrame o una isquemia y así poderle poner el tratamiento adecuado”, dijo Rodríguez en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Carlos Gens

El músico agradeció cualquier ayuda que se le pudiera prestar en ese sentido y se refirió con ironía a la "Potencia Médica" cubana.

En los comentarios a sus dos publicaciones muchos dijeron haber sido víctimas de situaciones parecidas, en las que pacientes quedan desatendidos por falta de ambulancias para su traslado en casos de urgencia.

Para la mayoría de los comentaristas, se trata de un problema habitual en la salud pública cubana, que adolece de falta de inversiones públicas y cuenta con un escaso y destruido parque móvil de ambulancias.

Otros recomendaron a la familia que pagase por la ambulancia y relataron experiencias similares, en las que solo consiguieron trasladar a sus parientes luego de pactar un precio con los ambulancieros.

“Tuve esa amarga experiencia con mis padres, un día me dieron ‘el dato’... Había un SIUM de $ 15 CUC, rápido y eficiente. Así resolvimos en cada ocasión. El gratis ese... nunca apareció. Suerte con eso hermano”, le comentó el guitarrista y rockero cubano Dagoberto Pedraja.

“Cuadra con el primer SIUM que veas y ofrécele dinero, mínimo 2000, si no, es por gusto. ¡Nuestra potencia médica en su máxima expresión!”, señaló otro.

“Tú verás el 30 de abril cómo aparecen carros y combustible (sin bloqueo) Para el primero de mayo... Eso no falla. De p... bro”, opinó un tercero.

“Cuando mi padre estaba en el Calixto se le pagó 10 CUC a una ambulancia”; “Si no lo pagas, no llega nunca. Ya tuvimos esa experiencia hace poco con mi tía”; “Ahora mismo puedes buscar un SIUM y ofrecerle no menos de 2000 pesos y enseguida hacen la labor… experiencia propia”, dijeron otros de los muchos que denunciaron haber sufrido igual desatención.

A finales de marzo, una cubana mostró su malestar en las redes sociales luego de verse obligada a esperar 13 horas por una ambulancia para trasladar a su padre con fractura de cadera, desde el hospital Freyre de Andrade (Emergencia) de La Habana hasta el ortopédico Fructuoso Rodríguez.

Días antes, otro cubano denunciaba el fallecimiento de su hermano luego de ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga y tener que esperar 45 minutos por la llegada de una ambulancia.

“Lo socorrimos mi hermana y yo para el Hospital Militar Naval. Llegó vivo, pero por la tardanza de la ambulancia perdió mucha sangre y falleció”, relató Hipólito Scull Castellano.

A comienzos de marzo, fallecía Carmen Leonides Botana Fernández, una anciana cubana que debió esperar más de cinco horas en estado de deshidratación severa por la llegada de una ambulancia para ser trasladada a un hospital en La Habana.