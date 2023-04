David Beckham y su familia aprenden a bailar salsa con el cubano Micho Valdés en Miami

El coreógrafo cubano Micho Valdés, director por la popular academia Baila con Micho, está enseñando a bailar al exfutbolista inglés David Beckham y su familia.

La clase se produjo ayer en el edificio donde reside el exfutbolista en Miami y contó con la ayuda de Amanda Núñez, una de las jóvenes maestras formadas en esta academia, dijo a Cibercuba Anays González, manager de Baila con Micho.

Valdés compartió una imagen en sus redes sociales luego de la clase junto a Beckham y su hija Harper Seven Beckham, así como con Núñez.

“Excelente clase de salsa hoy, thank you, my friend David Beckham, for trusting us”, se lee en el post escrito en español e inglés.

No es la primera vez que Micho se deja ver junto al exfutbolista. En 2019, el coreógrafo compartió en su perfil de Instagram varias fotos en las que aparecía posando junto Beckham, Marc Anthony y Enrique Santos.

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Miami donde los cuatro compartieron risas, conversaciones y por supuesto, fotografías que han quedado para posteridad.

Micho publicó las imágenes en su cuenta acompañado del siguiente texto: “¡Este equipo promete! El baile es un lenguaje universal pero cuando se junta con el talento y la experiencia de un grande como Enrique Santos, la música de Marc Anthony y el deporte de David Beckham, pueden salir cosas maravillosas”.

En aquella ocasión, ya Micho le impartió unos pasillos de baile básicos al londinense.

Así lo prueba el vídeo que subió a sus historias de Instagram Romeo, uno de los hijos de Beckham y Victoria. En el material se pudo ver al “Spice Boy” siguiendo los pasos de Micho.

