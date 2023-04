Cubanos recién llegados a Florida involucrados en caso de apuñalamiento mortal en Hialeah

Al menos cinco cubanos recién llegados a Miami se encuentran bajo investigación luego de que uno de ellos supuestamente apuñalara a un hombre de 40 años en medio de una discusión por una mujer.

Un vecino que los conocía contó al canal América TeVe que los cinco habían llegado hace poco de la isla y se encontraban alquilados en una vivienda en el oeste de la ciudad de Hialeah, donde ocurrieron los hechos.

La víctima, identificada como Magdiel, no residía en el lugar pero era amigo de ellos y a veces se quedaba a dormir, explicó.

Este mismo lunes el hombre había estado celebrando su cumpleaños 40, en la madrugada él y otro comenzaron a discutir por una mujer.

La policía recibió una llamada de emergencia a las 04:00 am. Al llegar los agentes encontraron a la víctima apuñalada y la declararon muerta en la escena.

Los cinco cubanos que vivían en la casa –en la calle 63 y la avenida 16 del oeste de Hialeah– se encuentran detenidos para ser interrogados, informó el portavoz policial José Torres.

"Tenemos varios individuos bajo custodia y están siendo interrogados en este momento para determinar qué sucedió y quién fue la persona responsable de esta acción", comentó Torres en declaraciones a la prensa local.

Otros miembros del vecindario afirmaron que el hecho no los tomó por sorpresa.

"Por la gente que tenían ahí, cómo se vestían, cómo lucían, alguien chocó contra esa cerca hace como una semana, esa blanca ahí y no sé si estaban tomando, no sé qué hacen, pero no me pareció como algo bueno", dijo uno de los vecinos que se identificó como Joseph Álvarez.

"Ellos siempre estaban haciendo cosas muy tarde y tenían a personas viniendo en bicicletas y siempre había mucha gente, siempre habían carros diferentes", agregó.

En el contexto de la actual crisis migratoria cubana miles de cubanos han arribado a Estados Unidos en el último año. Solo en el Año Fiscal 2022 llegaron al país por fronteras terrestres 224.764 indocumentados de la isla.

La mayoría se han asentado en Florida, especialmente en el condado Miami-Dade, que concentra la mayor población de inmigrantes cubanos en EE.UU.