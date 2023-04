Se formó la tiradera entre El Micha y Chocolate MC y lanzan "QPTDQEMEM" y "La Muerte del Mensajero" para atacarse

El mundo de la música cubana está que arde gracias a los reguetoneros Chocolate MC y El Micha, que se están enfrentando nuevamente en una tiradera musical que promete dar mucho que hablar.

El primero en atacar fue el Rey del Reparto, que presentó la canción "QPTDQEMEM #RipMichaela", cuyas siglas significan "Quien pin** te dijo que el mensajero está muerto". Una canción de más de siete minutos en la que Chocolate le dedica a su adversario versos como: "Se acabo el respeto, se te cayó la careta y el maquillaje".

En la portada del sencillo, publicado en Youtube, podemos ver la silueta de un hombre de espaldas con una sudadera en la que pone Chocolate MC. Enfrente tiene una pizarra con fotos de otros artistas cubanos como El Taiger, Yomil o Yulién Oviedo, todos con sus rostros tachados excepto El Micha, cuya imagen está redondeada, una manera de declarar que es el nuevo destinatario de sus líricas.

Pero esta guerra promete, porque Chocolate no ha tardado en tener respuesta por parte del Micha con "La Muerte del Mensaje", una canción que ha visto la luz la mañana del 5 de abril.

"Tú no tienes condiciones para llegar a mi nivel", "En tu mundo de mentira hasta las fotos son prestadas", "Lo mío es mío y lo de él es prestado", "Soy el rey del reparto" o "Más envidia que talento y más miedo que dinero, tú no quieres a nadie por eso nadie te quiere, no sabes lo que es el amor ni aunque tengas diez mujeres", son algunos de los dardos que le dedica Michael Sierra, nombre real del Micha, en su tiradera, que aterrizó en Youtube con su propio videoclip.

Ante la respuesta del Micha, la reacción de Chocolate no se ha hecho esperar. "¿Esa caca? Dios mío Michael, pa lo que has quedado. Voy con la siguiente pues, perdiste el primero por repetir lo mismo que todo han dicho ya, no dijiste nada nuevo, bro", dijo en una historia que colgó en Instagram, proclamándose así el ganador de esta batalla y anunciando que viene con más munición.

Captura Instagram

El enfrentamiento entre los dos cantantes cubanos viene de lejos. Una guerra que ahora continúa con este nuevo capítulo que están escribiendo los reguetoneros con estas tiraderas, que demuestran que la tensión entre ellos está en su punto más alto. Y todo hace pensar que hay un nuevo round en camino...

Los amantes de la música urbana cubana están divididos y mientras que algunos apoyan a El Micha, otros están del lado de Chocolate. Y tú, ¿qué opinas?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.