Expulsan de la escuela a joven influencer cubano

El joven adolescente cubano Reniel Rodríguez, quien se diera a conocer en noviembre de 2021 cuando salió vestido de blanco y con una rosa por las calles de Cárdenas a raíz de la fallida marcha del 15N, fue expulsado de su escuela tras meses de hostilidad hacia él en su centro estudiantil.

“Mi hermano fue el muchachito de 15 años que salió el 15 de noviembre con la flor blanca y estuvo detenido varios días en Matanzas por esta cuestión. Yo hablé para que borrara todo, el quitó de todo, estuvo tranquilo. Todo este tiempo él se ha mantenido al margen de todo. Ya no ha hecho más videos, no ha publicado más nada, se ha mantenido al margen”, denunció desde Estados Unidos Rodniel Rodríguez, hermano del menor, en declaraciones a America Tevé.

Sin embargo, a pesar de esas presiones familiares para que Reniel dejara de pronunciarse -algo que se verifica en su actual perfil de Twitter, desprovisto de contenido político- el joven adolescente no ha dejado en este tiempo de ser marcado en su entorno estudiantil de forma negativa, según denuncia su hermano.

“Desde que llegó a la escuela hay profesores que lo han llamado 'la mancha', 'el muchacho marginado que marchó el 15 de noviembre'. Ha sido fuertemente criticado en la escuela, tanto por la directora como por los profesores del centro", denunció Rodniel, quien califica a su hermano de muchacho hiperactivo que le gusta decir lo que piensa y tener conocimientos sobre todo, algo que le sirve de motivación para investigar y estudiar mucho.

Rodniel dice que desde la escuela explicaron que su hermano "cometió una indisciplina" porque tuvo una discusión con un profesor de Química, lo que le valió una sanción de varios días fuera del centro, sin embargo, cuando le tocaba regresar, le dijeron que "tenía que empezar en el preuniversitario", lo que acabaron interpretando como una expulsión encubierta.

"Yo quiero dejar algo muy claro, esto lo estoy haciendo yo porque me siento con impotencia por no poder estar al lado de él, apoyándolo en Cuba, por no poder defenderlo de ese profesor que le ha hecho la vida imposible", reiteró Rodniel, quien aprovechó para criticar a quienes reprocharon en su momento a su mamá por decir que las autoridades trataron bien a su hermano cuando estuvo detenido.

“Mi mamá no va a decir todo lo que pasó realmente. A mí me molestó ver comentarios muy fuertes sobre mi mamá, que por qué, que le quitó el valor a mi hermano y no es eso. Si a tu hijo te lo tienen preso y le piden 45 días bajo investigación y te dicen que lo sueltan si dices en público que lo trataron bien, ¿qué haces? Yo digo que me lo trataron bien y que me lo suelten", advirtió Rodniel.

El joven aprovechó para advertir a los cubanos que no sigan apoyando a los activistas "por moda" y reprochó que muchos luego se olvidan de los que han sido reprimidos o los que están todavía en la cárcel por manifestarse, y citó el caso de Luis Manuel Otero y de otros presos políticos de los que ya nadie habla.

En noviembre de 2021 Reniel Rodríguez convocó a su natal Cárdenas a salir a las calles a pedir libertad. Como consecuencia de ello el régimen lo encerró en una escuela de conducta y presionó a su familia para que dejara de pronunciarse en redes sociales.

Reniel, conocido en las redes sociales como "Lunático Debates", publicó el 15 de noviembre un video donde se sumaba a la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago, y pedía al pueblo que la secundara.

Antes de ser conducido a las dependencias policiales, un miembro del Partido Comunista, presuntamente orientado por la Seguridad del Estado, le ordenó borrar el video de su marcha, y escribir un tweet en el que pedía a sus seguidores que no siguieran divulgándolo, cosa que hizo.

Antes del 15N, desde su cuenta de Twitter el adolescente no había dejado de fustigar al gobierno, pedir la libertad de los presos políticos y criticar el adoctrinamiento escolar.