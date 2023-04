Detenido el escritor cubano Jorge Fernández Era

El escritor cubano Jorge Fernández Era fue detenido por la policía de la isla, según denuncia de familiares en las redes.

“Mi esposo, Jorge Fernández Era, fue conducido hoy, a las 12:30 p.m. a la Unidad de Policía de Aguilera, en Calzada de Luyanó y Porvenir”, denunció en Facebook su esposa, Laideliz Herrera Laza, quien no dio más detalles de este nuevo acto de hostigamiento contra el también periodista independiente cubano.

Hasta el momento de redactar esta nota, tampoco había trascendido información oficial sobre esta detención, que generalmente son conocidas por las denuncias de activistas, familiares y amigos.

Captura Facebook / Laideliz Herrera Laza

"Su esposa Laideliz Herrera Laza acaba de llamarme para explicar que cuando caminaban juntos, Jorge fue detenido y se lo llevaron para la estación de Aguilera, se le informó que "estaba circulado". Si no es inmediatamente liberado saldré en protesta pública, y si se unen otras personas no me opondré. Basta de reprimir la libertad de expresión en Cuba¡¡¡", comentó en Facebook Alina Bárbara López Hernández.

En otra publicación de López Hernández dijo que "salgo inmediatamente para el Parque de la Libertad de Matanzas. Ahí estaré en protesta hasta que Jorge sea liberado. Les advierto que si intentan detenerme me resistiré, así que lleven refuerzos".

Captura Facebook /Alina Bárbara López Hernández

A principios de marzo, el escritor y periodista independiente aseguró que seguiría defendiendo su derecho a expresarse libremente en Cuba, aunque la Seguridad del Estado lo reprima por ello.

"Que me imputen delitos que no he cometido o que, por veleidades de nuestras leyes, deseen adosarme. Que me lleven al tribunal si les sale de sus grados militares. Seguiré defendiendo mi derecho a expresarme, a decirles en cara lo que pienso, siempre desde el respeto que a ellos no les está permitido hacia quienes no se doblegan ante su infamia", dijo Fernández el 3 de marzo en su perfil de Facebook.

En el extenso texto el periodista detalla que fue citado una vez más por la Seguridad del Estado para una presunta entrevista.

Captura Facebook Alina Bárbara López Hernández

Un oficial se presentó en su casa para entregar la citación personalmente y le dijo que "cualquiera puede ser el motivo de que se le cite".

"Las razones para las dos «entrevistas» son archiconocidas: escribir lo que escribo, no doblegarme ante las presiones para dejar de hacerlo, ser crítico con la realidad y utilizar el sarcasmo para decir lo mío", dijo Fernández.

En enero el escritor y humorista señaló que no acudiría a otra citación de la Seguridad del Estado, en la sede de la estación policial de Zapata y C, en el Vedado.

"Que me citen, que me detengan, que me esposen, que me interroguen, que me encierren si van a ser felices con eso. Lo difícil será mutilar mi libertad de reír con el chiste de que guardaré silencio", comentó en aquel momento.

En octubre de 2022 Fernández arremetió contra una carta de la UNEAC que estaba firmada por un grupo de intelectuales que niegan la represión en Cuba contra la sociedad civil que reclama libertad y cambio político en el país.

Se desmarcó del contenido de la carta por considerarlo abiertamente progubernamental y porque el documento niega que el Estado cubano persigue a los activistas, periodistas independientes y actores de la sociedad civil que exigen respeto a la libertad de expresión.