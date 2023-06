Régimen prohíbe salir del país a intelectual cubana Alina López Hernández

La coordinadora del medio independiente La Joven Cuba (LJC), la Dra. Alina Bárbara López Hernández, desveló que las autoridades cubanas le han “regulado” e impiden su salida del país.

Este año nuevamente recibí invitación [de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana]. Como mi pasaporte acaba de expirar, hoy fui a solicitar otro y me informaron que estoy ‘regulada por razones de interés público’”, dijo la intelectual este viernes en una publicación de sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Alina Bárbara López Hernández

Enfrentada de manera pública a las autoridades cubanas tras la detención y acoso de la Seguridad del Estado (SE) contra el periodista y ex colaborador de la LJC, Jorge Fernández Era, la académica también ha sido víctima de la represión del régimen cubano.

A finales de octubre del pasado año, López Hernández fue citada por la SE para un interrogatorio, encubierto bajo el típico eufemismo de “entrevista” utilizado por la contrainteligencia cubana.

“Yo no tengo nada que decirles, y tampoco nada de lo que quieran decirme lo aceptaré. Porque lo que ustedes quieren: que no ejerza mi libertad de pensamiento, expresión y reunión, es inaceptable para mí, como debería serlo para cualquier ciudadano e intelectual”, dijo entonces la académica matancera en sus redes.

A raíz de este hecho, la historiadora -quien también se desempeña como editora en la casa Ediciones Matanzas- consideró que “en Cuba se ha entronizado una lógica perversa que establece presiones sobre personas a las cuales no hay motivos para encausar y que son amenazados y coaccionados por motivos políticos. Yo no me prestaré a ello. Creo necesario cerrar ese esquema”.

Este viernes, López Hernández acudió ante las autoridades migratorias para renovar su pasaporte y viajar a Estados Unidos para participar en el evento al que ha sido invitada, pero recibió la noticia de que su estatus migratorio es el que se conoce en Cuba como “regulado”.

Amparadas en el Decreto-Ley No. 302 del 11 Octubre 2012, modificativo de la Ley No. 1312, “Ley de Migración” de 20 de septiembre de 1976, las autoridades cubanas pueden negar el derecho a obtener un pasaporte a determinadas personas por diversos motivos.

Los “regulados” pueden serlo por “estar sujeto a proceso penal”, por estar a la espera del cumplimiento de “una sanción penal o medida de seguridad”, “cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen”, o por “tener obligaciones con el Estado cubano o responsabilidad civil”.

Además de estos y otros supuestos, el Artículo 23 del mencionado Decreto establece que un ciudadano cubano sin delitos cometidos ni deudas pendientes con la justicia no pueda salir del territorio nacional “cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas”.

“Ignoro qué quiere decir esa frase, pero no admitiré una arbitrariedad que contradice a la propia Constitución de la República que, en su artículo 52, establece la libertad de movimiento para los ciudadanos, y aunque aclara que pueden existir excepciones no me considero descrita en ninguna de ellas”, denunció este viernes la intelectual.

Considerando la decisión como “otra arbitrariedad inadmisible”, López Hernández anunció que, de no rectificarse en el plazo de una semana, “empezaré a ejercer cada semana mi derecho a manifestación pacífica, esta vez portando un cartel que indicará los motivos de mi acción”.

“Como bien dijo Antonio Maceo, los derechos no se mendigan, se conquistan. Esperaré toda la semana próxima a que la instancia que decidió regularme se comunique conmigo y me informe que fue revertida tal arbitrariedad. No voy a tocar puerta alguna, a presentar ninguna queja ni a intentar negociar con nadie”, añadió.

Solicitando visibilidad para su caso de colegas y miembros de la prensa extranjera e independiente, la académica afirmó ser consciente “de las consecuencias que pueda tener esto”.

“También estaré dispuesta a asumirlas. Prefiero ir a prisión que ser sometida. Veremos si los que deciden estas violaciones están dispuestos a asumir el riesgo de privarme de libertad”, concluyó López Hernández.

A comienzos de abril, la intelectual fue arrestada por la SE mientras protestaba pacíficamente en el Parque de la Libertad, en Matanzas, contra la detención de Fernández Era. La ensayista cubana salió a caminar con un cartel exigiendo la liberación del escritor, otro de los intelectuales cubanos que sufren represión por ejercer su derecho a la libre expresión.

Bajo la terminología legal cubana, un “regulado” es un ciudadano al que no se le permite viajar por algún supuesto motivo de interés estatal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, bajo este término se esconde un chantaje desde el poder y una maniobra para aislar a periodistas, activistas o cualquier otro que alce su voz en contra del régimen totalitario cubano.