Holguinero Yasiel González abandona Serie Nacional de Béisbol

El pelotero cubano Yasiel González García abandonó la Serie Nacional de Béisbol y no jugará más como jardinero derecho en el equipo Los Cachorros de Holguín, dijeron a CiberCuba fuentes cercanas al deportista.

"No ha querido dar explicaciones, quizás por miedo, y por el momento se desconocen los motivos reales, pero todo apunta a que se trata de un problema de salario. Los peloteros cobran muy poco", explicó un trabajador del INDER en Holguín, que no quiso ser identificado.

Este argumento coincide con varias publicaciones en redes sociales y con la decisión de varios jugadores cubanos, que también abandonaron sus carreras deportivas.

"Su solicitud fue por las cuotas salariales tan bajas, sin embargo, se ha mantenido apoyando a su equipo desde las gradas del Calixto García", escribió en Facebook la página deportiva Colada Power.

El periodista deportivo Yasel Porto conoció que los peloteros regulares de la Serie Nacional de Béisbol cobran 3,500 pesos, aunque si están en la reserva, cobran menos.

"Con una tasa de inflación por las nubes que ha disparado el valor de todo en la isla está claro que esos 3,500 CUP es una cifra bien baja, que no alcanza para casi nada. Sin contar el jugar con sol todo el tiempo, la lejanía de la familia y unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que alguna vez existió. Mucho amor al béisbol y a su gente hay que tener para afrontar este durísimo reto", reflexionó en Facebook.

Algunos aficionados mostraron su preocupación sobre la decisión del pelotero, y celebraron que aunque ya no juegue con su nómina, siga apoyando a Los Cachorros desde las gradas del estado "Calixto García, de Holguín.

"Hasta el momento solo se sabe que él personalmente pidió la baja del equipo de Los Cachorros de Holguín, pero aún se encuentra en el país y en la provincia, incluso se le ha visto en las gradas del Calixto García apoyando a sus compañeros. No se sabe cuáles fueron sus motivos para esta decisión, solo que se mantiene en la provincia asistiendo al estadio para apoyar a su equipo", escribió en Facebook un usuario que se identificó con el nombre de Alejandro Pérez.

Captura de pantalla de Facebook

De confirmarse que el hasta ahora jardinero del equipo de béisbol de Holguín hubiera pedido la baja por razones económicas, no sería el primero en las últimas semanas que lo hace.

El receptor Franklin Aballe abandonó Los Cachorros, tras 17 años de experiencia, y aunque sus estadísticas son buenas, decidió poner fin a su carrera por estar en desacuerdo con la Comisión Provincial de Béisbol y la dirección del INDER en la provincia.

Rafael Viñales, del equipo Las Tunas, renunció a participar en la edición 62 de la Serie Nacional, porque a pesar de sus resultados, no se le ha tenido en cuenta, según declaró a un periodista del canal de televisión local.

"La situación económica en la que estamos. Es algo muy incómodo, muy difícil, me parece que ahí no la voy a resolver, entonces voy a tener que dedicarme a otras cosas que me permitan ayudar a mi familia", detalló.

El éxodo de peloteros cubanos, el maltrato que reciben los jugadores, los bajos salarios, la organización de un calendario que no tiene en cuenta las deficiencias económicas del país y otro grupo de decisiones erróneas, hacen que el deporte nacional pierda calidad y sus resultados se ven en torneos internacionales.