Un fallecido y tres lesionados tras volcarse un carro de turismo en Matanzas

Al menos una persona murió y otras tres se encuentran hospitalizadas, tras volcarse un auto de turismo en la provincia de Matanzas en la madrugada de este jueves.

El hecho ocurrió en Jagüey Grande, y varias personas que pasaron por el lugar se acercaron al auto para intentar ayudar a las víctimas, que estaban atrapadas en el interior del vehículo, según un video publicado en el grupo de Facebook "Accidentes buses & camiones por más experiencias y menos víctimas".

En los comentarios a la publicación, un paramédico del SIUM (Sistema Integrado de Urgencias Médicas) identificado como Leobel Gómez explicó: "Rescatamos a las personas atrapadas en el carro, les puedo decir que eran cuatro personas, dos hombres y dos muchachas, todos jóvenes".

"Uno de ellos falleció en el lugar y trasladamos a los otros tres para el hospital de Jagüey. De ellos dos con lesiones pero sin peligro para la vida, y una muchacha sí está en la terapia, ventilada y en estado crítico", agregó.

Captura post en Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Otro internauta se refirió al hecho de que varias personas se acercaron para abrir el auto volcado, y recordó que "en este tipo de accidente lo primero es llamar al servicio de emergencia" y "después ayudar en lo que se pueda, pero no hacer lo que no se sabe".

"Quizás mi comentario traiga numerosas reacciones pero en la mayoría de estos casos la población que no domina primeros auxilios daña más de lo que ayuda. Da igual si el que filma ayuda o no, si no sabe lo que tiene que hacer como todos los demás mejor que no hagan nada. Una mala manipulación a cualquiera de esos atrapados puede provocar lesiones graves e incluso la muerte solo por un movimiento en falso", aclaró.

Los accidentes en Cuba continúan cobrando cientos de vidas cada año por el mal estado del parque vehicular, la falta de garantías que ofrecen los autos de turismo y la precariedad de las carreteras.

Un total de 9,848 accidentes de tránsito ocurrieron en el país entre enero y diciembre de 2022, cifra récord respecto a años anteriores.

Los siniestros dejaron un saldo de 700 fallecidos, de ellos 68 eran menores de edad, y 7,547 lesionados, según datos de la Comisión Nacional de Vialidad.