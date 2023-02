Accidente en Cuba: Se vuelca auto en la Autopista Nacional

Un auto se volcó aparatosamente este domingo en el 217 de la Autopista Nacional sin que al parecer se tengan que lamentar fallecidos.

“Esto ocurrió ahora mismo en el km 217 de la Autopista Nacional, al parecer no hay fallecidos solo daños materiales, uff susto”, comentó el usuario Adrián Suren en un post del grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, que acompañó de una foto del siniestro.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas

En los comentarios al post de este usuario, decenas de internautas achacaron la posible causa de este accidente al mal estado de esta vía, a la vez que reconocieron que muchos autos toman esta carretera a exceso de velocidad.

“Esto que ocurre no es por la velocidad, todo esto es por la vía, si estuviera en condiciones y bien señalizada, una cosa como esta no sucede. Esto pasa lo mismo a 100 que a 80, lo que se debería es arreglar para que esto, que pudo ser una desgracia, no pase. Recuerden que todos somos vulnerables a esta desgracia, me alegro mucho de que no fuera un desastre para esa persona”, argumentó un internauta.

El pasado viernes, el conductor de una moto eléctrica murió en un accidente de tránsito en La Habana.

El hecho ocurrió en el municipio Cotorro, justo frente a la primera parada del ómnibus de la ruta A10.

El trágico incidente fue el resultado del choque entre la motorina y un jeep UAZ-469 ruso.

En la madrugada del jueves, por su parte, al menos seis personas resultaron heridas en las cercanías de la localidad matancera de Laferté, Jovellanos, tras la colisión de dos camiones.

Un total de 9,848 accidentes de tránsito ocurrieron en Cuba entre enero y diciembre de 2022, cifra récord respecto a años anteriores.

Los siniestros dejaron un saldo de 700 fallecidos, de ellos 68 eran menores de edad, y 7,547 lesionados, trascendió en una reunión de la Comisión Nacional de Vialidad, según un reciente reporte del oficialista Canal Caribe.

La cifra supone casi 1,500 accidentes más que en 2021, cuando ocurrieron 8,369 viales incidentes en todo el país, con un saldo lamentable de 589 fallecidos.