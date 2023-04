Familiares piden justicia por asesinato de joven cubano desaparecido en La Habana

Familiares del joven cubano Dairon Quiala Artilez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado sábado 1 de abril en La Habana después de casi un mes en paradero desconocido, reclaman que se haga justicia.

En Facebook, el tío político de la víctima, Denis Enrique Garbey, compartió un mensaje enviado al gobernante Miguel Díaz-Canel, en el que afirma no entender por qué hay familiares del presunto asesino -que se suicidó cuando iba a ser arrestado- están en libertad, siendo cómplices del crimen, y tampoco por qué la familia de Dairon no ha podido enterrarlo todavía.

Captura de Facebook / Omo Yalorde

El reclamante, quien se identifica en las redes como Omo Yalorde, relató que al ir por primera vez a la estación de policía el 8 de marzo por la noche, no le quisieron aceptar la denuncia hasta el día siguiente, por la insistencia de la familia. "Tuvimos contratiempos con policías por tratos incorrectos, no hago énfasis en eso porque también estábamos con nuestro dolor", dijo.

El autor del texto añadió que durante la búsqueda del joven, él acudió a casa de Rubén Jorin, el presunto asesino, quien era el exsuegro de su sobrino, y el hombre los atendió como si tal cosa.

"Nos hizo café, me brindó un tabaco descaradamente, habló con nosotros como si nada", señaló.

Omo recalcó que fue la familia, por su cuenta, quien empezó a buscar en áreas aledañas a Campo 14, un área del municipio Cerro donde se encontraron los restos mortales de Dairon, en el patio de una casita que él le había pagado al hermano de su exsuegro.

"No entendemos ni entenderemos por qué Magela Jorin aún goza de libertad, cuando ella envió a mi sobrino hacia esa muerte tan horrible, y todos ellos sabían lo sucedido. No expondré por aquí el porqué me expreso así", acotó.

"Necesitamos respuestas, ya ellos enterraron al supuesto asesino y nosotros aún sin poder darle una santa sepultura a mi sobrino de tan solo 20 años, y si no aprietan ahorita están libres y vuelvo y repito, todos deben pagar por lo que hicieron", concluyó.

Denis Enrique Garbey, quien días atrás ofreció detalles a CiberCuba sobre la muerte de su sobrino, se comunicó este viernes con esta redacción para informar que Magela, la exnovia del fallecido, lo acusó a él de haberla amenazado, por lo que la policía lo citó, a él y a su esposa, para que se presentaran lo más pronto posible en la estación de Zapata y C, en El Vedado.

Cuando se cumplieron 19 días de la desaparición de Dairon, Denis Enrique ofreció una recompensa de un millón de pesos para quien le diera datos del paradero del joven.

Por esos días, los padres de Dairon fueron a pedir información a la Policía del barrio La Güinera, en el municipio San Miguel del Padrón, donde reside la familia, y lo único que resolvieron fue que los detuvieran, acusados de desacato.

El muchacho fue visto por última vez el lunes 6 de marzo, cuando salió de su casa. Desde entonces nadie más supo de él y su teléfono estaba apagado.