Cubano condenado a cadena perpetua por el asesinato de un oficial de policía en Florida

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El cubano Eduardo Felipe Labrada Machado, acusado de disparar y matar al oficial de policía David Jewell, de Edgewater, Florida, en 2025, se declaró culpable de asesinato en primer grado este lunes y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La sentencia de Labrada Machado, de 25 años, fue el resultado de un acuerdo negociado con la Fiscalía del estado, para evitar la pena de muerte por el homicidio que cometió en septiembre del año pasado, reportaron medios de prensa. Si hubiera sido declarado culpable en el juicio, el cubano se habría enfrentado a la pena capital.

A la 1:30 p.m. de este lunes, en la sala del tribunal del S. James Foxman Justice Center, de Daytona Beach, en el condado de Volusia, se inició la audiencia judicial de Labrada Machado, en la que cambió su declaración inicial y admitió su culpabilidad por el crimen. La sentencia fue dictada por la jueza de circuito Elizabeth Blackburn.

Inicialmente, los fiscales habían anunciado que solicitarían la pena de muerte contra Labrada Machado, en base a dos factores agravantes que pretendían probar más allá de toda duda razonable: que el asesinato de Jewell fue «especialmente atroz, cruel o despiadado» y fue «cometido de manera fría, calculada y premeditada, sin ningún pretexto de justificación moral o legal», según consta en el aviso de intención que presentaron.

El crimen ocurrió en la tarde del 15 de septiembre de 2025, en una gasolinera Circle K ubicada en la intersección de Ocean Shore Boulevard y Wisteria Drive, en Ormond-by-the-Sea, donde Labrada Machado trabajaba como dependiente.

El oficial Jewell, de 45 años, estaba fuera de servicio, sin uniforme y desarmado cuando entró a la tienda de conveniencia a comprar comida.

Labrada Machado, quien estaba trabajando en el negocio, salió al estacionamiento, tomó de su vehículo una pistola Glock modelo 20 de calibre 10 mm —que había recogido apenas dos horas antes en una armería de Daytona Beach por $729— y regresó al interior para dispararle a Jewell por la espalda.

El sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, describió el ataque con crudeza: «Se acerca por detrás de David y le dispara múltiples veces en la cabeza. Cuando David cae al suelo, el arma se traba. Se para encima de él, la destraba y luego dispara otros siete u ocho tiros».

En total, Labrada Machado disparó 24 veces contra Jewell en menos de dos minutos, en lo que Chitwood calificó como un «asesinato selectivo».

El acusado confesó el crimen y declaró a los investigadores que había tenido «un mal día» y que ya había pensado en dispararle a Jewell, a quien conocía de vista por haberlo atendido en la tienda en ocasiones anteriores. Además, dijo que habían tenido discusiones, aunque no ofreció más detalles.

Familiares del acusado indicaron a las autoridades que había sido diagnosticado con un trastorno de salud mental y que aseguraba escuchar voces, aunque no habían detectado conductas homicidas previas.

Durante la audiencia de sentencia, Labrada Machado respondió en español a través de un intérprete, dijo «lo juro» al preguntársele si juraba decir la verdad y «sí» a todas las preguntas sobre su comprensión del acuerdo.

No mostró emoción en ningún momento y no se dirigió a la familia de la víctima.

La viuda del oficial, Elizabeth Jewell, su hijo Bobby, su sobrina y compañeros del Departamento de Policía de Edgewater ofrecieron declaraciones de impacto ante el tribunal.

Elizabeth Jewell describió a su esposo como su mejor amigo y pareja: «Tuvimos un amor único en la vida, el tipo de amor que la gente pasa su vida buscando».

Subrayó que fue «un hombre que vivió con el propósito de marcar la diferencia en la vida de las personas cada día, y se enorgullecía de ello. Esa bondad nos fue arrebatada cuando fue asesinado».

Luego, dirigiéndose al condenado, afirmó: «Tu vida no tiene sentido y así será hasta que exhales tu último aliento».

El hijo del oficial, Robert Jewell, leyó versículos bíblicos: «Dios tiene un plan para todos nosotros, y ya sea que vivamos vidas cortas o largas, todos vivimos vidas significativas».

La sala del tribunal estuvo repleta de agentes de la Policía de Edgewater, el sheriff del condado de Volusia y su personal de mando.

El departamento incluso cerró su lobby a las 11:30 de la mañana para que sus agentes pudieran asistir a la audiencia.

Paralelamente al proceso penal, la familia Jewell presentó una demanda civil por $20 millones contra Circle K Stores Inc. y el gerente de la tienda, alegando que la empresa fue advertida por las autoridades de que Labrada Machado era un «individuo peligroso» con historial de uso ilegal de armas, y que ignoró esas advertencias al mantenerlo empleado.

El jefe de la Policía de Edgewater, Charles Geiger, resumió el impacto que la muerte de Jewell ha dejado en su departamento: «Lo vivimos. Lo seguimos viviendo. No creo que nadie se recupere del todo, pero es importante recordar su legado y lo que él hubiera querido».

El oficial David Jewell dedicó años de su vida al servicio público, entró al Departamento de Policía de Edgewater en 2023 y antes había trabajado en la unidad de comunicaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia y en el Departamento de Policía de Lake Helen.

El crimen causó conmoción en Florida, donde medios de prensa lo describieron como uno de los ataques más violentos contra un agente de la ley en los últimos años.