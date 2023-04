Piden visa humanitaria para niña cubana que necesita trasplante de hígado

La niña cubana Amanda Lemus Ortiz, residente en Sancti Spíritus, necesita una visa humanitaria a otro país y someterse a un trasplante de hígado que le salve la vida, explicó la madre a CiberCuba.

Lemus Ortiz, de un año, padece atresia de las vías biliares y fue operada a los dos meses de nacida con el propósito de alargar la espera para el trasplante.

"Su papá es posible donante, porque comparten el mismo grupo sanguíneo. Estaba a la espera de su operación con mucha esperanza, pero me comunican que no hay condiciones para hacer dicha cirugía, por ausencia de personal y complementos. Intenté conseguir las cosas necesarias para hacerlo, pero me son negadas porque está prohibido traer nada de la calle", dijo Mila Ortiz.

La situación se torna más compleja para los padres de la pequeña, que deben hacer lo imposible por garantizarle los alimentos que necesita, como cereales, leche y carne.

"Mi pedido de una visa humanitaria es porque el tiempo sigue pasando y mi niña se sigue deteriorando. Estamos llenos de incertidumbre y dolor, porque contamos con lo más importante, que es el donante compatible. No vemos una luz de esperanza, porque solo nos dicen que hay que esperar", acotó.

El cubano Roger Maskk se hizo eco de la petición y destacó que la salvación de la niña no es solo un asunto de enviar ayudas, sino de encontrar a alguien que se pueda hacer cargo del caso.

"Este procedimiento es vital para garantizar la supervivencia de Amanda. Ella no es una simple paciente más, es una niña de 5 años que representa la esperanza de una familia y un ejemplo de lucha por la vida", explicó.

La atresia biliar ocurre cuando las vías biliares dentro o fuera del hígado están anormalmente estrechas, bloqueadas o no están. Estas llevan un líquido digestivo desde el hígado hacia el intestino delgado, para descomponer las grasas y filtrar los deshechos hacia fuera del cuerpo.

En Cuba se realizan trasplantes de hígado desde julio de 1999 y la primera institución en hacerlo fue el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ), en un operativo que requirió el traslado de un donante desde Ciego de Ávila a La Habana.

Unos años después, en 2002 comenzó a realizarse este tipo de intervención en el Hospital “Hermanos Ameijeiras” y en 2004 en el Hospital Pediátrico “William Soler”, todos de la capital cubana.

En medio de la crisis general que atraviesa el país, el sector de la Salud Pública es uno de los más perjudicados, con carencia de medicamentos e insumos para atender a pacientes que requieren de tratamientos especiales para salvar sus vidas.

El deterioro del sistema sanitario público se traduce en servicios ineficientes, falta de personal, desabastecimiento, falta de higiene, entre otros.

Sin embargo, las ganancias económicas que obtiene el gobierno cubano de sus servicios sanitarios en el mercado internacional son elevados y un trasplante cardíaco puede costar 70 mil dólares estadounidenses, según reveló la organización Archivo Cuba.

Los cubanos acuden a las redes sociales para visibilizar sus casos y con la esperanza de que alguien les ayude a tramitar una visa humanitaria, fundamentalmente a Estados Unidos, que suele concederla, siempre que se reúna los requisitos económicos indispensables, para asumir el costo de la operación o tratamiento.