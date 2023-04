Yordenis Ugás recuerda encuentro con Denzel Washington: "Sí me conocía"

“Sí me conocía”, afirmó el boxeador cubano Yordenis Ugás sobre el actor estadounidense Denzel Washington, quien lo mencionó días atrás en una directa en la que dijo ser un fanático del boxeo y del cubano, a pesar de no conocerlo personalmente.

“Hace unos meses el actor leyenda Denzel Washington en un video dijo mi nombre, y dijo que sabía quién yo era, pero que no me conocía. El si me conocía en persona, pero no lo sabía, porque hace 5 años me lo encontré en New York y le pedí esta foto”, dijo el campeón cubano en una publicación de redes sociales en la que compartió una foto con el actor.

Captura de pantalla Facebook / Yordenis Ugás

En el vídeo en cuestión, compartido también por Ugás a finales de diciembre, se ve a Washington enviando un saludo al padre de un compañero de rodaje, de nombre Hugo. Mientras está hablando a la cámara el nombre parece recordarle a Ugás, el apellido del boxeador cubano.

"Me encanta el boxeo. ¡Ugás! ¿Conoces el boxeo de Ugás de Cuba? Sí, sí de Cuba. No lo conozco, pero sé de boxeo. Yo boxeo", comenta en el vídeo el actor y director estadounidense, ganador de dos premios Oscar, haciendo referencia a que no conoce personalmente al pugilista pero sí le ha visto en el ring como fan de este deporte.

La foto de ambas estrellas fue tomada en Nueva York en 2018. Mientras el púgil lleva un look más elegante de chaqueta y jersey de cuello de tortuga, el actor va con un jersey de botones y gorra de los New York Yankees, en cuyo estadio parece haberse tomado la instantánea.

En septiembre de ese año, Ugás se encontró en esa ciudad con su amigo, el jugador cubano de béisbol, Aroldis Chapman, que se desempeñaba como lanzador en Grandes Ligas para los New York Yankees, tras vencer al boxeador argentino César Barrionuevo en una importante pelea en el Barclays Center de Brooklyn, que le abrió las puertas para convertirse en uno de los retadores oficiales al título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo.

Aunque no lo especificó, es posible que la foto haya sido tomada en los vestuarios del estadio de los Yankees, donde quizás coincidieron ambas estrellas para saludar a amigos y jugadores.

“Estoy muy agradecido. Porque son cosas que se reciben con humildad, pero que motivan mucho, que tu trabajo llegue a los fans, pero también que este tipo de persona y leyendas, sepan de tu trabajo y de que eres un cubano. Dios Patria Vida Libertad”, dijo Ugás este viernes, recordando que hace dos años también había tenido un encuentro similar con el actor Jamie Fox.

El simpático video de Washington hablando de Ugás fue alucinante para el boxeador. "Este video es tan loco y tan irreal. Me tomó dos días entender todo exactamente. Este muchacho vive en Italia y está participando en una serie con Denzel Washington y le pide que le mande un saludo a su padre que se llama Hugo. En el saludo, Denzel asocia el nombre de Hugo con Ugás y menciona mi nombre y dice que él boxea", explicó el cubano.

"Me llamó la atención que sabe, y dice, que yo soy cubano. Qué orgullo y bendición saber que una leyenda tan grande como este hombre, como persona, actor y que tantas personas aman, sepa de mi trabajo y que existo. Al final yo también le mandé un saludo a Hugo, el papá del muchacho", concluyó el famoso boxeador.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.