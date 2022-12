Yordenis Ugás orgulloso de que Denzel Washington lo nombre: "Sabe que soy cubano"

Vaya sorpresa se llevó Yordenis Ugás al ver un vídeo del mismísimo Denzel Washington mencionándole y haciendo alusión a su trabajo y origen cubano. El audiovisual le llegó al corazón al boxeador cubano, quien quiso compartirlo con todos sus seguidores. Al fin y al cabo no todos los días escuchas tu nombre en boca de un actor de la talla del protagonista de The Equalizer...

El vídeo en concreto era un saludo para el padre de un compañero de rodaje de Denzel Washington. Un hombre que se llama Hugo y al que se dirige el reconocido actor en el mensaje que le envía. Sin embargo, mientras está hablando a la cámara el nombre parece recordarle a Ugás, el apellido del boxeador cubano.

"Me encanta el boxeo. ¡Ugás! ¿Conoces el boxeo de Ugás de Cuba? Sí, sí de Cuba. No lo conozco, pero sé de boxeo. Yo boxeo", comenta en el vídeo el actor y director estadounidense, ganador de dos premios Oscar, haciendo referencia a que no conoce personalmente al pugilista pero sí le ha visto en el ring como fan de este deporte.

Al ver estas imágenes y escuchar al famoso actor hablando de él, Yordenis Ugás reaccionó en su perfil de Instagram, donde compartió el clip. "Increíble cuando uno de los mejores actores de todos los tiempos sabe de tu trabajo. ¡Qué honor! El boxeo es valiente, ojalá algún día poder entrenar juntos", comenzó expresando.

"Este video es tan loco y tan irreal. Me tomó dos días entender todo exactamente. Este muchacho vive en Italia y está participando en una serie con Denzel Washington y le pide que le mande un saludo a su padre que se llama Hugo. Denzel en el saludo, asocia el nombre de Hugo con Ugás y menciona mi nombre y dice que el boxea", explica.

"Lo que me llamó la atención que sabe y dice “que soy cubano”. Qué orgullo y bendición saber que una leyenda tan grande como este hombre, como persona, actor y que tantas personas aman, sepa de mi trabajo y que existo. Al final yo también le mandé un saludo a Hugo, el papá del muchacho", concluyó el famoso boxeador.

Sus seguidores reaccionaron con alegría al ver las imágenes y le comentaron lo orgulloso que debería sentirse de que un actor de su talla le conozca. "Mereces que él te reconozca, te admire y mucho más", "Has trabajado bien duro campeón, te mereces el mérito de que las personalidades te conozcan" o "¡Orgulloso que debes estar!", son algunos de los mensajes que le enviaron.

