Cubano denuncia muerte de su madre por falta de ambulancia: "No faltó el combustible y los carros militares para reprimir"

Un cubano denunció la muerte de su madre, una anciana con un problema neurológico, por falta de ambulancias en Güines, municipio de Mayabeque.

El trágico hecho ocurrió el 13 de julio del 2021, dos días después de las históricas protestas contra el régimen, en las que miles de personas se lanzaron a las calles cubanas a exigir el fin de la dictadura.

En una carta enviada a CiberCuba, el hijo de la fallecida, nombrado Vladimir Roque Gama, relató que mientras todo el lugar estaba lleno de policías y agentes del régimen para reprimir al pueblo, no había ninguna ambulancia para llevar a su madre a un hospital en La Habana.

A continuación transcribimos íntegramente el testimonio enviado a nuestro medio.

"Hola soy de Mayabeque, municipio Güines. Me llamo Vladimir Roque Gama.

Tuve que sufrir la pérdida de mi mamá en el hospital Aleida Fernández Chardied, del mismo municipio.

El hecho sucedió en la noche del 13 de julio del 2021, fecha en que estaba el municipio lleno de paramilitares dando palos a todos los que se manifestaron en contra del régimen en esa fecha.

Mi mamá sufrió una caída en la casa, producto de la misma perdió el conocimiento. Me comunico con la central de ambulancia y explico lo sucedido, y me dicen que no había ambulancia para el traslado de mi casa al hospital. Vivo a tres minutos del hospital, con un transporte particular la trasladamos al centro hospitalario.

Allí la atiende el médico de guardia y me dice que hay que hacerle un TAC en el hospital Miguel Enríquez y que sea valorada por un neurocirujano, todo eso en la capital, La Habana, porque aquí en Güines no se dispone de ese equipo, y que teníamos que esperar la ambulancia especial por la complejidad del caso. Eran las 11:00 pm cuando fue remitida para La Habana. En fin, mi madre fallece en una camilla en el cuerpo de guardia a las 4:20 de la madrugada, cinco horas después de llegar al hospital, y todo porque nunca llegó la ambulancia.

Pero nunca faltó el combustible y los carros militares para continuar con la represión que sufría mi municipio.

Agradecido por ser escuchado por ustedes, un cubano más que pierde un familiar por la desatención médica".

El miércoles pasado, Carlos Gens, baterista y director del grupo GENS, denunció el caso de un anciano que esperó más de 82 horas por una ambulancia que lo llevara a realizarse un TAC, tras sufrir un accidente cerebrovascular en La Habana.

Gens contó en Facebook que "aún con todas las gestiones que hemos hecho" pasaron "82 horas sin que se presentara en el Hospital Clínico Quirúrgico" de la Avenida 26, una ambulancia del SIUM para trasladar a su suegro a las instalaciones del Manuel Fajardo, en Zapata y C.

A finales de marzo, una cubana mostró su malestar por verse obligada a esperar 13 horas por una ambulancia para trasladar a su padre con fractura de cadera, desde el hospital Freyre de Andrade (Emergencia) de La Habana hasta el ortopédico Fructuoso Rodríguez.

"La única respuesta es que solamente hay una ambulancia trabajando para todos los casos en la Habana. Quiero que alguien me explique qué mierda de potencia médica dicen que es esta, y pedí llevarlo en un carro por mi cuenta y la doctora no da la historia clínica porque sería bajo mi responsabilidad si hago eso. Díganme que mierda de país está hecho Cuba, esa Cuba que tanto defiendo y llevo en mi sangre", subrayó Kenia Toro.