La huella de Donald Trump y la obra del diseñador Edel Rodríguez para la revista TIME

El diseñador cubanoamericano Edel Rodríguez es el autor de la última portada de la revista TIME que se publicará el próximo 24 de abril y que ilustra los problemas legales de Donald Trump con una huella dactilar en cuyo centro asoma la boca abierta del expresidente.

“Mi nueva portada para la revista TIME… Esta es mi octava portada de Trump para TIME y mi decimoctava portada para la revista”, indicó el artista en sus redes sociales, compartiendo la imagen de su nueva colaboración con la prestigiosa revista estadounidense.

Captura de pantalla Facebook / Edel Rodríguez

Imputado recientemente de 34 delitos graves por el Tribunal Penal de Manhattan, en Nueva York, Trump regresó a Florida tras declararse inocente el pasado martes de todos los cargos penales que se derivan del presunto pago de dinero para silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

Trump niega los encuentros con Daniels y asegura que la investigación es otra "cacería de brujas" de un fiscal demócrata, para sabotear su carrera hacia la Casa Blanca en 2024.

Pero lo cierto es que tuvo que dejar que le tomaran las huellas dactilares, pasando así a convertirse oficialmente en el primer expresidente en enfrentar cargos criminales tras haber sido formalmente arrestado en Nueva York. De ahí que TIME lleve a su portada el suceso con el rótulo “Unprecendented” (Sin Precedentes).

Semejante hito no pasó desapercibido por Rodríguez, un diseñador que ha declarado públicamente en varias ocasiones la antipatía que siente por el exlíder republicano, al que ha retratado en las portadas de importantes publicaciones de manera especialmente crítica y aguda, ganándose el elogio de muchos, así como la animadversión de otros.

El próximo número de TIME llevará en su portada la imagen de una huella dactilar de color naranja –el mismo que ha usado Rodríguez como color de piel en cada una de sus ilustraciones sobre Trump- en cuyo centro asoma una boca abierta, vociferante (otra constante iconográfica utilizada por el artista), que evoca nítidamente la expresión del polémico líder.

Captura de pantalla Facebook / Eric Seidman

Para el diseñador Eric Seidman, la ilustración “merece elogios de todos”, especialmente de profesionales del gremio, no solo por su “genialidad minimalista”, sino por la síntesis conseguida en una imagen que ilustra una realidad muy compleja y con alcances históricos. “Me devuelve la fe de que la IA no logrará lo que solo el cerebro humano puede concebir”, elogió Seidman.

Bajo el título The Freedumb Trilogy, el propio Rodríguez sumó su última creación a otras dos portadas anteriores de TIME en las que también ilustró al expresidente. The Freedumb Trilogy es un juego de palabras que se podría traducir como “La trilogía del tonto libre” (o del libertonto).

Captura de pantalla Facebook / Edel Rodríguez

“[Trump] es tan idiota que es una caricatura en sí mismo. Y es fantástico que sea así porque lo odio tanto y me cae tan pesado que prefiero no dedicar demasiado tiempo a dibujarlo”, dijo Rodríguez entrevistado por El Mundo en 2018.

Según dijo entonces, Estados Unidos era la tierra soñada para los inmigrantes como él y su familia. “América era un símbolo, el lugar, la última esperanza para el que busca ayuda. Yo me crié así, pero ahora ha llegado un monstruo que ha destruido el sueño americano, esa idea de que EE.UU era un país increíble con oportunidades para todos”.

“Es complicado asumir que alguien tan grotesco haya acabado con todo, con una idea de país que será bien difícil de recuperar. Tal vez de aquí a 10 o 20 años América volverá a tener esa fama de ser un lugar ideal, pero ahora está destruido. Nadie quiere venir para acá”, dijo el ilustrador.

Por sus ideas y su trabajo, el cubanoamericano ha recibido amenazas. “Me han amenazado, me han insultado, me han dicho que me debería haber ahogado en el mar cuando vine de Cuba, han dicho cosas contra mi madre, me han llamado comunista”, reconocía al citado medio.

No obstante, como se puede apreciar en su última colaboración para TIME, Rodríguez mantiene viva la ojeriza contra Donald Trump, al que esta vez representa no con sus habituales imágenes apocalípticas, sino como un ser atrapado en su propio laberinto de trampas, estruendos e ilegalidades.

El pasado tres de marzo, TIME celebró sus 100 años de fundada. La publicación es famosa entre, otras cosas, por sus icónicas portadas y por asignar el codiciado título de Persona del Año. Rodríguez ya ha sido elegido para ilustrar sus portadas hasta en 18 ocasiones. Entre sus muchos méritos, uno de los trabajos del cubanoamericano para Der Spiegel fue reconocido como Portada del Año en Alemania.

Nacido en La Habana en 1971, Edel Rodríguez se marchó a Estados Unidos con su familia en un barco cuando solo tenía ocho años, como parte del éxodo de Mariel. Graduado en el Pratt Institute de Nueva York en 1994, el diseñador ha expuesto sus trabajos en Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, Dallas, Toronto y España. Sus ilustraciones son habituales en portadas como Newsweek, The New Yorker y The New York Times.