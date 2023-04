Adamari López viaja a México con su hija Alaïa tras su salida de Telemundo

Una nueva etapa comienza para Adamari López tras su sorpresiva salida de Telemundo, la cadena en la que trabajó los últimos 11 años. Tras conocerse la inesperada noticia, la que fue conductora del programa "Hoy Día" no tardó en poner distancia con Miami e hizo las maletas para viajar a México con su hija Alaïa.

Esta escapada la hicieron madre e hija para estar presentas en la boda de una amiga de la actriz puertorriqueña; unos días alejada de la rutina y de su hogar en los que aprovechó para festejar las Pascuas y olvidarse de su nueva situación laboral.

"¡Mi gente linda ¡Felices Pascuas! Estoy en México con Alaïa y nos sumamos a la actividad de Easter en el hotel Four Seasons Hotel Mexico City para los niños. Qué afortunadas que pudimos disfrutar de esta tradición", comentó la Chaparrita de Oro junto a un vídeo en el que nos muestra a su hija disfrutando de una actividad de estas fiestas.

Estas imágenes de Ada llegan después de despedirse de la que ha sido su casa durante la última década; una salida que fue de mutuo acuerdo, según afirmó ella en el mensaje que lanzó para decir adiós a su público luego de todo este tiempo en pantalla.

"Tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en 'Hoy Día' a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en los últimos 10 años, más sin embargo, no todo lo que hemos vivido en esta jornada termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, quienes ustedes y yo hemos visto crecer", comentó la boricua después de que se dijese que había sido despedida de la cadena.

A partir de ahora se abre un abanico de posibilidades laborales ante Adamari, quien seguro está recibiendo interesantes propuestas, por lo que es de esperar que dentro de poco nos sorprenda con nuevos proyectos en camino.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.