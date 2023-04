Karol G comparte un fragmento de un tema inédito y revoluciona a sus fans

Karol G siempre tiene sorpresas debajo de la manga para sorprender a sus fieles incondicionales. Apenas acaba de lanzar su cuarto álbum Mañana será bonito, pero podría presentar nueva música pronto, o al menos eso esperan sus fans después de escuchar un fragmento de un tema inédito titulado "Un Clásico".

La cantante colombiana está disfrutando del éxito que está cosechando con su último trabajo discográfico y pendiente a las citas importantes que tiene en la agenda, como su participación en el Saturday Night Live junto a Ana de Armas. Sin embargo, eso no le impide regalarles a sus seguidores cachos de canciones que tiene grabadas.

Precisamente a través del canal que tiene en Telegram para compartir contenido exclusivo con algunos de sus seguidores, publicó un fragmento de una canción que iba a formar parte originalmente de Mañana será bonito y finalmente no fue lanzada.

"Sé que no olvidas el piercings que tengo en las te***, ya deja de estar buscando a la loca esa, que si te llamo corriendo tú haces la maleta, tú nunca olvidas mi nombre, te marcaron las seis letras", canta Karol G en este pedazo de canción, en el que también parece escucharse un "Maluma baby" al inicio. ¿A qué juega la Bichota?

A pesar de que la intérprete de "Provenza" no ha dado más detalles sobre si finalmente lanzará este tema o no, en las redes sociales este fragmento está circulando con fuerza y los usuarios no han parado de hablar sobre el asunto.

"Un clásico es todo lo que necesitaba en mi vida, es que este mood de la Karol G es otro level", "Karol, no le perdono que dejara tremendo temita fuera", "Necesito Un clásico de Karol G, por favor sácala!!!", "Quiero escuchar Un clásico completa", "Qué alguien me explique por qué Karol no sacó el tema Un clásico en su álbum", "Karol G soltó Un Clásico y nos dejó alborotados" o "Karol, usted se hace responsable de la obsesión que tenemos con ese palo", son algunos de los comentarios que se leen sobre este tema en Twitter.

Aunque todo apunta a que podría ser un posible lanzamiento de Karol G, habrá que estar muy atentos a sus redes sociales para ver si pronto veremos "Un Clásico" en la lista de novedades musicales... Y a ti, ¿Te gustaría que estrenase esta canción?

