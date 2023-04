México rechaza una veintena de médicos cubanos por carecer de cédula profesional

Autoridades mexicanas del estado mexicano de Morelos rechazaron a una veintena de médicos enviados por el régimen cubano por carecer de las correspondientes cédulas profesionales.

Así lo informó la presidenta de los Colegios Federados de Medicina de Morelos A.C, María Reyna Bárcenas Hurtado. Según Noticias de Cuautla, desde el pasado mes de enero, ya debían estar trabajando en el estado los médicos especialistas procedentes de Cuba.

Sin embargo, la falta de documentación requerida llevó a las autoridades estatales a no incluir a los médicos cubanos en el programa IMSS-Bienestar en Morelos.

Desde el pasado mes de enero, cerca de 12 médicos especialistas procedentes de Cuba que debían operar en Morelos en los hospitales públicos de los municipios de Axochiapan, Ocuituco, Temixco y Tetecala, pero aún no están en funciones, dijo Bárcenas Hurtado en entrevista.

Asimismo, comunicó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Morelos (Sección 29) informó que los galenos cubanos no acreditaron su especialidad. Además, no tienen la documentación requerida, por lo que no fueron contratados para los hospitales regionales de Morelos incluidos en el esquema de IMSS-Bienestar.

La situación de los médicos cubanos en Morelos se hace pública apenas pasado un mes desde que el gobierno de México anunció la contratación de más médicos cubanos, en un empeño que casi duplicará la cifra de 610 galenos enviados por el régimen de La Habana desde 2022.

"Acabamos de recibir la gran noticia que vamos a poder ampliar este número de médicos cubanos casi al doble con 600 médicos y médicas más, con Servicios de Salud de Cuba”, aseguró a mediados de marzo Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En declaraciones al medio independiente 14ymedio, Bárcenas Hurtado señaló que "alrededor de 20 sanitarios" cubanos ya fueron retornados a la Ciudad de México.

La funcionaria indicó que se había comprobado que la especialidad de los médicos cubanos "no correspondía con la que se requería en estos hospitales, sobre en el regional de Temixco", pero también en centros de salud de Axochiapan, Ocuituco y Tetecala.

Por su parte, Gil Magadán Salazar, líder del sindicato de la Secretaría de Salud, denunció que los especialistas cubanos "no tenían experiencia" y subrayó que "la norma oficial mexicana obliga a que los médicos tengan su cédula profesional para ejercer, y es un requisito que no cumplen pues no han tramitado el apostille de sus documentos emitidos en Cuba".

Según el citado medio, Magadán Salazar habló de tres casos: "uno decía que era anestesiólogo, pero no quiso entrar por un bloqueo, tenemos un dermatólogo que no ha dado consulta y los demás parece que son gerontólogos, áreas que no requerimos".

Por este motivo, las autoridades los inscribieron en un programa de capacitación, pero según Bárcenas Hurtado, los especialistas "quedaron de ir a pláticas pero nunca se presentaron".

Sobre el destino que tendrán estos especialistas, la funcionaria indicó que corresponde a las instancias federales dar a conocer qué va a pasar con los médicos cubanos. No obstante, según reveló 14ymedio, el gobierno mexicano seguiría pagando a Cuba por esos médicos.

Pese al dictamen del Sindicato de la Secretaría de Salud de Morelos indicando que los sanitarios cubanos "no deben ser contratados" por la falta de certificación, una fuente confirmó al medio independiente que "no se ha detenido" ningún pago a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A., involucrada en denuncias sobre tráfico de personas.

En julio pasado, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado denunció que la administración de AMLO abonaría al régimen cubano un total de 437 mil pesos mexicanos por doctor durante tres meses. La cifra equivaldría a unos 145 mil pesos (más de 8 mil dólares) mensuales por cada médico enviado desde la Isla.

Un mes después, un documento filtrado por el diario local El Financiero desvelaba que el gobierno de México pagaría al régimen de La Habana más de un millón de dólares mensuales por la contratación de 610 médicos cubanos.

De acuerdo con un artículo firmado por la periodista mexicana Lourdes Mendoza, el convenio suscrito entre el IMSS y la denominada Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, SA, contempla "el pago al régimen de Miguel Díaz-Canel de una 'módica' cuota de 1,177,300 dólares al mes", a una tasa de cambio fija de 20.70 pesos por cada dólar y durante un año.