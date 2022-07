México pagará más de 7 mil dólares mensuales a Cuba por cada médico contratado

México pagará más de 7 mil dólares mensuales a Cuba por cada médico enviado desde la Isla, como parte de los convenios suscritos por ambos gobiernos en mayo pasado.

Julen Rementería del Puerto, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, denunció que la administración del presidente López Obrador pagará a la Isla un total de 437 mil pesos mexicanos por médico durante tres meses, unos 145 mil pesos al mes.

"Es un financiamiento descarado, ilegal, absurdo, a otro país simplemente para intentar ayudarlo. No hay forma de que se pueda justificar (…) pero además, traerlos a ese precio es un verdadero descaro, 145,796 pesos por cada médico al mes, eso no puede ser, no se puede permitir", dijo el político en conferencia de prensa virtual.

Por su parte Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, aseguró que no hay pruebas de que las personas llegadas de Cuba sean realmente médicos, y recalcó que el convenio firmado entre ambos países es una manera de financiar la dictadura castrista.

Cortés Mendoza calificó de "insultante" para la comunidad médica nacional la contratación de supuestos profesionales de Cuba, pues en México hay personal "listo, preparado y esperando una oportunidad laboral".

"No sabemos primero si realmente son médicos, si realmente tienen la capacidad para tratar a enfermos, pero lo que sí sabemos es que son tratados como esclavos, porque el dinero no es para ellos sino para el dictador Díaz-Canel, de Cuba, y ya en esto quedó muy claro que López Obrador defiende dictaduras", subrayó.

Cortés Mendoza acusó a López Obrador de "tráfico de personas con fines de explotación laboral" y mostró su desconfianza en la labor que desempeñarán los cubanos en el territorio azteca.

"Habrá que ver si estos supuestos médicos realmente están haciendo trabajos de salud o están haciendo política", advirtió.

El pasado 23 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los primeros 60 especialistas cubanos de la salud, de un total 500 que llegarán a México.

"Hemos hecho el compromiso de dejar un sistema de salud pública de primera y lo voy a cumplir", dijo en la unidad médica del municipio de Rosamorada, en el estado de Nayarit.

López Obrador defiende la incorporación de galenos cubanos a su Plan de Salud IMSS-Bienestares, debido a un "déficit de especialistas en el país", dice.

El mandatario anunció que primero serán contratados "todos los médicos de México", pero aseguró que no alcanzarán, y que por ello son necesarios los especialistas cubanos, que serán destinados a zonas pobres e intrincadas, donde profesionales mexicanos rechazan trabajar, siempre según la versión oficial.

En mayo, los gobiernos de Cuba y México firmaron un convenio para la venta de servicios médicos, la formación de especialistas, investigación, vacunas y medicamentos, pero nunca se reveló el costo ni las obligaciones de cada parte.