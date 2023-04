Adolescente de 16 años muere al salvar a cuatro niños que se ahogaban en playa de Florida

Un adolescente de 16 años murió intentando salvar la vida de cuatro niños que se estaban ahogando en una playa de Perdido Key, en el condado floridano de Escambia.

Bryce Brooks, residente en Atlanta, Georgia, estaba pasando unos días de vacaciones con su familia en el Estado del Sol, cuando el pasado jueves 6 de abril protagonizó un rescate que lo llevó a la muerte.

Bryce, estudiante de honor en su escuela, murió junto a un amigo de la familia nombrado Charles Johnson, casado y con tres hijos. El chico vio a cuatro niños pequeños, a los que no conocía, ser arrastrados por la corriente, y se lanzó a salvarlos.

Posteriormente Charles se metió al agua para ayudarlo, pero ninguno de los dos pudo regresar a la orilla.

El incidente ocurrió en un área sin socorristas, en una tarde en la que ondeaban banderas amarillas, que indican corrientes oceánicas moderadas.

El lunes pasado, el padrastro de Bryce, Shivy Brooks, habló en una conferencia de prensa dedicada a honrarlo, realizada afuera de la Escuela Secundaria Maynard Jackson, donde asistía el joven.

Shivy explicó que el día de la tragedia estaban visitando la ciudad de Pensacola, en unas vacaciones con otras familias cuyos hijos crecieron juntos.

El hombre alabó las acciones heroicas de su hijo y las de los otros chicos, así como la de Charles "Chuck" Johnson II, el otro fallecido, a quien la familia Brooks llamaba "Tío Chuck".

"Tres de nuestros niños fueron al agua para recuperar a los niños que estaban siendo sacados y tres de ellos fueron a buscar a los adultos. Y en ese momento, siendo desinteresado, nuestro hijo Bryce, mientras él mismo era arrastrado por las corrientes, literalmente pidió ayuda, pero no para sí mismo, para los niños pequeños que estaba cuidando", detalló.

"Bryce es un héroe. Literalmente salvó la vida de cuatro niños a expensas de la suya", recalcó.

El atribulado padrastro lo calificó como un niño "creativo", apasionado por la música y la moda, que era miembro del club de moda de su escuela. Era muy inteligente y "acababa de entrar en el cuadro de honor hace una semana", dijo.

De Johnson, expresó que era "una persona que cuida de todos". "Nuestro buen amigo, Chuck, se lanzó para intentar recuperar a Bryce. Y aunque era un gran nadador, se hundió", agregó.

Por su parte, la madre del adolescente dijo que aunque sabe que su hijo es un héroe, eso no le quita el dolor de su pérdida.

"Nunca veremos a Bryce crecer para ser el hombre completo que iba a ser. Pero sabemos que entró en su madurez para salvar a esos niños. Y eso me enorgullece. No me quita ni un gramo de dolor, pero me enorgullece de nuestro hijo y de lo que sacrificó. Y lo mantendré para siempre", expresó.

Los padres del joven pidieron que la gente orara por Christian, su hijo de seis años, para "cuando se entere de la pérdida de su hermano".

La organización Get Your Teach On (GYTO), especializada en desarrollo profesional y estímulo para educadores y administradores, lanzó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para ayudar a la familia Brooks, que hasta el momento ha recibido 84,922 dólares.

"Bryce, de 16 años, era un joven desinteresado lleno de pasión y amor por la vida. Bryce fue víctima de una fuerte corriente oceánica en Florida después de su heroica acción de saltar al océano para salvar a un grupo de niños más pequeños de la corriente. Las acciones de Bryce ayudaron a salvar varias vidas", recuerda la solicitud.