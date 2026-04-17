Mueren dos turistas en playa de Florida al intentar salvar la vida a un niño

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Una mujer de 34 años procedente de Ohio y un hombre de 42 años, de Connecticut, murieron el martes en Cocoa Beach, Florida, después de lanzarse al agua para rescatar a un niño arrastrado por una corriente de resaca.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. cerca de Fourth Street South, en una zona de playa sin cobertura de salvavidas.

La torre más cercana se encontraba a casi una milla de distancia, según informaron las autoridades del condado de Brevard.

De acuerdo con los reportes oficiales, la mujer fue la primera en entrar al agua al ver al niño en peligro.

El hombre se lanzó después para intentar ayudarla cuando ella también quedó atrapada en la corriente, pero ambos fueron arrastrados hacia mar abierto.

Equipos de emergencia acudieron al lugar y lograron asistir a cuatro personas involucradas en el incidente.

El niño fue rescatado con vida y una cuarta persona salió ilesa, rechazando atención médica.

Los dos adultos fueron trasladados a un hospital, donde posteriormente fallecieron.

Residentes de la zona describieron un aumento en la actividad de emergencia en los días previos.

"Hemos visto a los salvavidas con las sirenas encendidas, muy apurados, yendo y viniendo por la playa varias veces últimamente. Y eso nunca es buena señal", declaró un vecino local a ClickOrlando.

Katie Connolly, residente que observa el océano desde su apartamento en el séptimo piso, explicó cómo identificar una corriente de resaca:

"Puedes ver las olas rompiendo a la izquierda o a la derecha, pero no en cierta área. Ahí es donde ves el agua volverse espumosa y comenzar a alejarse".

El jefe de Rescate Oceánico del condado de Brevard, Eisen Witcher, atribuyó las condiciones peligrosas a un oleaje reciente de seis a ocho pies que dañó los bancos de arena y creó lo que denominó "corrientes de resaca relámpago".

Es decir, canales de agua de movimiento rápido que pueden arrastrar a los bañistas hacia mar abierto en cuestión de segundos, incluso en aguas aparentemente tranquilas.

La tragedia puso en evidencia una crisis de personal en el condado: hay 45 vacantes de salvavidas sin cubrir, lo que obliga a mantener varias torres sin personal.

El condado solo cuenta con cinco torres operativas de forma permanente, y las autoridades llevan dos o tres meses en proceso de contratación urgente para cubrir esas plazas.

Este incidente se produce en el marco de una ola de muertes por corrientes de resaca en Florida que se extiende desde finales de marzo.

El 1 de abril, Ryan Jennings, padre de 46 años de Maine, murió en Juno Beach al rescatar a sus dos hijos.

El 5 de abril, otro padre de tres hijos falleció en Pompano Beach en circunstancias similares.

Solo en Miami-Dade, entre el 29 de marzo y el 5 de abril se registraron 509 incidentes de rescate acuático, 330 de ellos relacionados con corrientes de resaca.

Las autoridades reiteraron que ante una corriente de resaca no se debe nadar contra el flujo, sino en paralelo a la orilla para escapar de él. Si no es posible nadar, recomiendan flotar boca arriba, conservar energía y hacer señales de auxilio. También advirtieron que no se debe intentar un rescate sin el equipo adecuado.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las corrientes de resaca causan más de 100 muertes anuales en Estados Unidos y representan más del 80% de los rescates en playas con oleaje, y urge a los bañistas a permanecer siempre cerca de los puestos de salvavidas.