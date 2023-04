Cubanos desconfían tras bancarización del dólar: “No se me ocurriría ponerlos en un banco”

Venta de dólares en la isla Foto © Cubadebate

Cubanos desconfían de la reciente medida del Banco Central de Cuba que permite depositar dólares estadounidenses en cuentas bancarias y aseguran que no se les ocurriría ponerlos ahí, según declaraciones a medio independiente de la isla.

"Cuando se deposita, se convierte automáticamente en MLC [moneda libremente convertible], y el cambio es uno a uno Un MLC es un dólar virtual, no compensa. En lo que a mí respecta, por lo menos, no se me ocurriría poner los dólares en un banco", apuntó un joven habanero este miércoles en un reporte del diario independiente 14yMedio.

Según este medio, ninguna de las numerosas personas que hacían cola este miércoles en un banco de Centro Habana iba a depositar dólares, aunque sí refirió más movimiento de “cambistas por la izquierda” en el Boulevard de San Rafael, “desesperados por comprar dólares a extranjeros”.

A poco de restablecerse los depósitos en dólares en la isla, aún no trascienden informaciones oficiales del impacto del nuevo bandazo económico del gobierno.

Al parecer, la desconfianza sigue siendo la mayor defensa para muchos cubanos, que prefieren seguirlos vendiendo en la calle, a mejor tipo de cambio que CADECA, para comprar lo indispensable.

“Al dólar lo tenían preso y ahora lo liberaron”, comenta también el joven habanero para 14yMedio, además de asegurar que prefiere seguir cambiándolos en la calle con pesos “y con eso compro comida”.

Tras la aprobación de la medida, hasta el mismísimo canciller de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla, salió a defender la implementación de la bancarización del dólar, vigente desde este último lunes.

Dijo que era necesaria para enfrentar las actuales condiciones económicas del país y que esta beneficiará tanto a la actividad económica nacional como a la población.

No obstante, el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, consideró sobre la medida que las autoridades del país "parecen no estar dispuestas a admitir que se equivocan, cuando lo hacen muy frecuentemente".

En una publicación en Facebook el académico afirmó que "en política económica han cometido un error tras otro" y que "las consecuencias nocivas de dichos errores las está pagando la población".

Explicó que desde 2021, cuando se prohibieron los depósitos de dólares en efectivo en las cuentas en MLC, "nada fundamental ha cambiado".

"Cuando lo hicieron cometieron un error, porque le dieron mayor dinamismo al mercado cambiario informal", aclaró.

Dijo al respecto que "la dolarización parcial de la economía sigue siendo un gravísimo problema en Cuba", pues con ella el peso cubano continuará depreciándose.

Consideró que "o se restablece la fuerza liberatoria ilimitada y curso legal forzoso del peso cubano en todo el territorio nacional (y la política antiinflacionaria tendrá que ser el centro de la estabilización macroeconómica, como complemento de una política que realmente impulse el crecimiento de la producción) o debe 'eurizarse' o 'dolarizarse' totalmente la economía".

Esto significaría, advirtió, "abandonar el peso cubano –aunque sea temporalmente– y usar una moneda extranjera en todas las transacciones de la economía, con salarios incluidos".

"Es inaceptable que el pueblo trabajador siga ganando en una moneda que no le permite asegurar sus necesidades de vida", subrayó De Miranda Parrondo.

Al final de su post, el economista subrayó que "la dolarización parcial, que a toda costa pretende mantener el gobierno es LA PEOR POSIBLE" de las alternativas para encaminar la economía.

"Es la peor para el pueblo cubano. Y deberán asumir sus responsabilidades", enfatizó.