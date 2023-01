Judith González, la nueva compañera de Yubrán Luna en el programa "De loco a loco"

“De loco a loco”, el programa que estrenó el pasado noviembre de Yubrán Luna a través de YouTube, tendrá una nueva anfitriona y se trata nada más y nada menos que de Judith González.

Cada lunes, miércoles y jueves a las 4:00 p.m. por esta plataforma, ambos artistas pondrán a reír a sus seguidores con su humor y no pocas ocurrencias.

“Una aventura comienza cuando hay valentía y eso a nosotros dos, nos sobra. Cuento con la patadita de la suerte de todos ustedes”, aseguró Judith en su perfil de Instagram, una publicación que también compartió Yubrán.

La actriz irrumpió sin previo aviso en el primer programa de este año y anunció sin más que a partir de ahora será co-presentadora del espacio.

“¿Tú quieres intentarlo conmigo?”, preguntó algo indeciso el humorista a lo que la actriz respondió con mucha picardía: “Toda la vida lo he querido Yubrán y no me lo permiten. Cuando no ha llegado Juana, es la hermana y cuando no la prima. Pero mira que la vida da vueltas (…) siempre llego a tu vida cuando tú te sientes más solo”.

La complicidad e insinuaciones entre ambos parecen augurar que vendrán muchas y buenas cosas, incluso sorpresas y momentos candentes que pocos esperan.

“De loco a loco” se estrenó en noviembre pero con la participación de la actriz y humorista Zajaris Fernández, pero ha decidido retirarse.

Yubrán dijo en este primer programa del año que parte de los rumores que habían estado circulando en redes sobre la ausencia de Zajaris son ciertos, pero aclaró que no se debe a una enemistad entre ambos.

“Ustedes saben que a veces en la vida, porque esto nos pasa a nivel familiar, de amigos, de trabajo y de todo; a veces las partes no se ponen de acuerdo y por el bien y por la salud de esa relación y del propio show yo creo que lo más inteligente es que la gente decida no seguir”, añadió el actor.

Este nuevo programa, ahora en compañía de Judith, sustituye a “Con Luna y sin miel” el que hacía junto a su pareja en ese momento la bailarina Adorys Colina, más conocida como Lola, y que se concibió como la segunda temporada del show “Ni Luna ni Miel” que protagonizaba con su ex Imaray Ulloa.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.