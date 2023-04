Maluma deja a fans al borde del infarto luciendo músculos sin camiseta en Instagram

Maluma Foto © Instagram / Maluma

Los fans de Maluma tienen motivos para estar felices. Desde que comenzó su etapa Don Juan, el cantante colombiano no ha dejado de mostrar su faceta más sensual con ardientes posados sin camiseta, en toalla y hasta desnudos. Fotografías que le alegran el día a cualquiera y que siempre acumulan miles de likes y, por supuesto, piropos.

Además de ser uno de los artistas latinos más aclamados del panorama musical por sus canciones, Papi Juancho también es uno de los más sexys. Y consciente de ello, no duda en lucir sus mejores poses ante la cámara para revolucionar a sus más de 62 millones de seguidores.

En la última publicación que compartió, bajo la excusa de motivar a sus fans para entrenar y mover sus cuerpos, dejó al descubierto sus abdominales y definido torso. El resultado: no solo ha motivado a sus seguidores a seguir su ejemplo, sino que ha dejado a más de una con problemas cardíacos...

"No puedo motivarme porque estoy al borde del infarto. ¡Me mataste!", le dijo un usuario al intérprete de "Felices los cuatro". Mientras tanto, otros comentaron: "Me encantas, yo bien enamorada de ti", "¡Ay Dios mío! Qué buena motivación", "Absolutamente siempre me motivas. ¡¡¡El hombre más guapo y sexy del mundo!!!", "Motivada quedé para el resto de la vida con estas fotos" o "Nos matas de enamoramiento".

Como parte de esta nueva etapa musical que comenzó Maluma en este 2023 son las canciones "La Fórmula", junto a Marc Anthony, y "Diablo, qué chimba", su sorpresiva colaboración con Anuel AA.

Aquí te dejamos las canciones por si estás buscando banda sonora para tus entrenamientos después de la dosis de motivación de Maluma Baby:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.