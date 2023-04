La Diosa revela que Yotuel y Alexander Delgado se negaron a cantar "Cuba Primero"

Faltan pocas horas para el estreno de “Cuba Primero”, el tema de La Diosa y Lenier Mesa dedicado a la libertad de su país, y la cantante ha revelado que varios artistas cubanos se negaron a cantarlo.

En una entrevista para “Destino Talk”, la artista dijo que el autor de la canción, su manager Armando Labrador, la escribió hace dos años y en ese momento se la propuso a varios artistas pero estos no quisieron interpretarla.

Entre los nombres que mencionó la cantante están Yotuel Romero y su esposa Beatriz Luengo, Alexander Delgado líder de Gente de Zona y Srta Dayana.

La Diosa dijo que la negativa de estos artistas se debió a que “sus casas discográficas no les permitía cantar un tema de esta magnitud por el problema que ocasionaba cantarle a la libertad y a la política”.

“No es grave si ya después han cantado estos artistas, es para que te des cuenta de que en ese momento no querían cantar, hablar de política, no querían salir”, agregó La Diosa.

“Me toca ser siempre la persona que dice las cosas como son porque no a todo el mundo le gusta ser así como soy yo. En ese momento pensaban de una manera que abrigándote no voy a hacer esto, me evito un problema, porque en ese momento las cosas no estaban tan calientes”, agregó la cantante en la entrevista.

La intérprete de “Por debajo del agua” añadió que a su juicio es el influencer Alexander Otaola quien tiene el mérito de haber empujado a los artistas cubanos “a definirse”.

Sobre “Cuba Primero”, La Diosa reiteró que se trata de un tema hermoso y el videoclip es prácticamente un filme en el que actúan además de su familia, el líder del exilio cubano en Miami Ramón Sánchez Sánchez, los activistas Thais Mailén Franco y Esteban Rodrígue, artistas cubanos muy reconocidos como Andy Vázquez, entre otros.

