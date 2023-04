Atracan con cuchillo a joven cubano para robarle teléfono móvil

El joven cubano Ankelys de la Caridad Guerra Fis aseguró que lo atracaron este semana con un cuchillo para robarle su teléfono móvil, provocándole varias heridas en el cuerpo.

Se trata de un hecho lamentable que evidencia la creciente inseguridad en el país, en medio de la crítica situación que viven muchos ciudadanos.

Guerra Fis decidió no quedarse de brazos cruzados y emprendió una búsqueda personal para recuperar el objeto robado, aunque reconoció que no ha sido sencillo, ya que la policía no pudo brindarle la ayuda necesaria para localizar a los responsables del robo.

Afortunadamente, su vida no corre peligro y las heridas no fueron graves, pero Guerra Fis dejó claro que no se detendrá hasta que se haga justicia y se identifiquen a todos los implicados en el robo.

A través de sus propias averiguaciones, descubrió que hay más personas involucradas en el delito y comenzó una búsqueda personal para encontrarlos.

El ciudadano solicitó a la policía que lo acompañe en su búsqueda para que puedan actuar con rapidez en caso de que se presenten situaciones de riesgo. Sin embargo, según sus propias palabras, no ha recibido la ayuda necesaria por parte de las autoridades.

"Yo me he sacrificado mucho, me sacrifico y le sigo sacrificando por luchar mis cosas, por lo que nadie me las regala", declaró.

Por esta razón, Guerra Fis decidió actuar por su cuenta y conseguir las direcciones de los implicados para poner una patrulla en cada una de sus casas.

El objetivo es que hablen y se resuelva el problema, confesó.

En una posterior publicación el joven cubano advirtió que hay varias personas compartiendo como suyas la denuncia que hizo al respecto, lo que quita credibilidad a sus palabras.

Lamentó que haya gente en las redes sociales que hagan este tipo de cosas, y otro que consideran que su denuncia es falsa, por tanto pidió seriedad en el asunto.

La inseguridad es un problema que afecta a todos los cubanos y es responsabilidad del Estado garantizar la tranquilidad y la protección de los ciudadanos. Es fundamental que las autoridades brinden la ayuda necesaria, para que se sientan protegidos.

En este sentido, es necesario mejorar los sistemas de seguridad y las políticas públicas para prevenir y combatir la delincuencia. La coordinación entre las autoridades y la sociedad civil es fundamental para lograr una convivencia pacífica y segura.

En Cuba no existen datos públicos sobre el nivel de criminalidad y el Ministerio del Interior no contesta los mensajes enviados por la prensa independiente, interesada en conocer la magnitud de la crisis.

Ante el silencio administrativo, y la ineficiencia de la policía para solucionar muchos de los casos, los ciudadanos acuden a las redes sociales para denunciar o publicar lo que sucede.

Esta semana en Matanzas asaltaron con un objeto filoso a una joven, en el portal de su propia casa, para robarle una cartera.

Aunque no tuvo heridas físicas, las secuelas psicológicas están presentes, según relató en Facebook la madre de la joven.